«Вильярреал» — «Валенсия». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Вильярреал» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» занимает 11-е место с 35 очками, отставая на пять баллов от соперника. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 51 пропущенный.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому ей будет крайне сложно пробиться хотя бы в Лигу конференций. В любом случае в такой ситуации обязательно нужно побеждать.

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Последние матчи: в предыдущей игре левантийцы одержали победу. Дома они обыграли «Марсель» (3:1) в ответном поединке Лиги конференций, но по итогам дуэли не смогли выйти в четвертьфинал.

Тем не менее, эта победа стала четвертой для «Желтой Субмарины» в пяти последних матчах во всех турнирах при одном поражении.

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Не сыграют: Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино — травмированы. Дисквалифицирован — Морено.

Состояние команды: в девяти из 10 последних матчей во всех турнирах «Вильярреал» не проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж восемь баллов.

Александер Сёрлот остается лучшим бомбардиром левантийцев в Ла Лиге с 13 голами, что позволяет ему занимать шестое место в чемпионате по данному показателю.

«Валенсия»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Валенсия» занимает восьмую позицию с 40 очками и разницей мячей 32-31.

Команда на три очка отстает от зоны еврокубков, поэтому для продвижения вверх ей крайне важно не останавливаться и набирать по максимуму очков.

Последние матчи: левантийцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать три очка. С минимальным счетом им удалось обыграть «Хетафе» (1:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при двух ничьих и одном поражении.

Не сыграет: Диахаби — травма. Дисквалифицирован — Уго Гильямон.

Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» дважды победила и два раза сыграла вничью при одном поражении.

Такая форма все еще обещает «Летучим Мышам» неплохие шансы на еврокубки, но только если стабильные успехи будут им сопутствовать.

Уго Дуро — самый результативный игрок клуба в Примере с 12-ю забитыми мячами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл

в пяти последних матчах «Вильярреала» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.45, победа «Валенсии» — в 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в этих играх соперники забивали больше 3,5 голов.

Только в двух из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов, но учитывая характер дерби эта статистика в данном случае может не сработать.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь четырех из пяти последних их матчей им это удавалось.

Ставка: «Вильярреал» выиграет за 2.13