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    Приблизится ли «Вильярреал» к «Валенсии»?

    «Вильярреал» — «Валенсия». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Испании на 17 марта 2024 года

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    «Вильярреал» — фаворит матча
    «Вильярреал» — «Валенсия». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Вильярреал» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2024 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» занимает 11-е место с 35 очками, отставая на пять баллов от соперника. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 51 пропущенный.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому ей будет крайне сложно пробиться хотя бы в Лигу конференций. В любом случае в такой ситуации обязательно нужно побеждать.

    Вильярреал — Валенсия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущей игре левантийцы одержали победу. Дома они обыграли «Марсель» (3:1) в ответном поединке Лиги конференций, но по итогам дуэли не смогли выйти в четвертьфинал.

    Тем не менее, эта победа стала четвертой для «Желтой Субмарины» в пяти последних матчах во всех турнирах при одном поражении.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино — травмированы. Дисквалифицирован — Морено.

    Состояние команды: в девяти из 10 последних матчей во всех турнирах «Вильярреал» не проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

    С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж восемь баллов.

    Александер Сёрлот остается лучшим бомбардиром левантийцев в Ла Лиге с 13 голами, что позволяет ему занимать шестое место в чемпионате по данному показателю.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Валенсия» занимает восьмую позицию с 40 очками и разницей мячей 32-31.

    Команда на три очка отстает от зоны еврокубков, поэтому для продвижения вверх ей крайне важно не останавливаться и набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: левантийцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать три очка. С минимальным счетом им удалось обыграть «Хетафе» (1:0).

    Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при двух ничьих и одном поражении.

    Не сыграет: Диахаби — травма. Дисквалифицирован — Уго Гильямон.

    Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» дважды победила и два раза сыграла вничью при одном поражении.

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    Такая форма все еще обещает «Летучим Мышам» неплохие шансы на еврокубки, но только если стабильные успехи будут им сопутствовать.

    Уго Дуро — самый результативный игрок клуба в Примере с 12-ю забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл

    • в пяти последних матчах «Вильярреала» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.45, победа «Валенсии» — в 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в этих играх соперники забивали больше 3,5 голов.

    Только в двух из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов, но учитывая характер дерби эта статистика в данном случае может не сработать.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь четырех из пяти последних их матчей им это удавалось.

    Ставка: «Вильярреал» выиграет за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Вильярреал» к «Валенсии»?
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