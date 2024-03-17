«Клермон» — «Гавр». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1. начало — 17:00 (мск) «Клермон» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Клермон»

Турнирное положение: «Клермон» занимает последнюю 18-ю позицию с 17 очками. Он забил 17 мячей, тогда как 42 гола пропустил в свои ворота.

Команда отстает от безопасной 15-й строчки составляет лишь восемь очков. Столько же баллов ее отделяют до 16-й позиции в зоне плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

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Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели очередное поражение. На чужом поле они уступили конкуренту в борьбе за выживание «Мецу».

Это поражение стало для клуба третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на французскую Лигу 1.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Гоналон, Беркани и Мабрук — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Клермон» ни разу не победил при пяти поражениях и трех ничьих.

Очевидно, что с такой формой коллективу практически обречен на понижение в классе, тем более отставание от безопасных позиций уж слишком велико.

Шамар Николсон является лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 с четырьмя голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» занимает 12-е место с 27 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 31.

Команда опережает зону вылета на четыре очка, тогда как до зоны плей-офф за место в элитном дивизионе еще меньше — два балла.

Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу над «Тулузой» (1:0) на своем поле, выиграв с минимальным счетом.

Перед этим коллектив потерпел пять поражений кряду, которые пришлись на Лигу 1 (четыре матча) и Кубок Франции.

Не сыграют: Логбо — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Гавр» победил лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

И то, что эта единственная победа была одержана коллективом в прошлом туре, скорее говорит о том, что середняк Лиги 1 осознал, что всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание.

Эмманюэль Сабби и Байо — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Клермон» проиграл

в семи из восьми последних матчей «Гавр» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Гавра» только одна команда забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Клермон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Гавра» — в 2.85.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: трех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Они не только много пропускают, но и нередко забивают.

Гости превосходят соперника по классу, так что также имеют неплохие шансы забить.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из восьми предыдущих матчей, включая два последних из них.

Ставка: «Гавр» победит за 2.85