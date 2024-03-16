«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» занимает 15-е место с 27 очками. В ее активе 24 забитых мяча, в пассиве — 35 пропущенных.
Команда на пять баллов опережает зону вылета, поэтому не может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.
Мальорка — Гранада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он дал бой, но все же уступил «Барселоне» — 0:1.
Это поражение прервало беспроигрышную серию балеарцев из трех поединков, которые пришлись на разные турниры.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Маффео и Вальент — травмированы. Дисквалифицирован — Саму Кошта.
Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах, «Мальорка» лишь раз проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такая форма обещает коллективу неплохие шансы остаться в Ла Лиге на следующий сезон, хотя для этого ему еще нужно сохранить эту стабильность результатов.
Мурики и Пратс — ведущие бомбардиры команды в Ла Лиге с пятью голами.
«Гранада»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-57.
Команда на 10 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.
Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. В результативной игре они уступили «Реал Сосьедаду» (2:3).
Это поражение стало вторым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.
Не сыграет: Хесус Вальехо — травма. Дисквалифицирован — Серхио Руис.
Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и пяти поражениях.
Очевидно, что с такой формой никакой особой надежды у фанатов «рохибланкос», что их любимцы не вылетят в Сегунду, нет.
Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Гранады» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Гранады» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.35, победа «Гранады» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева выиграли. Исключением стал поединок против чемпиона «Барселоны» на выезде, где победа досталась ее нелегко — 1:0.
При этом гости проиграли две последних свои встречи.
Ставка: «Мальорка» выиграет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Гранады» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40