«Мальорка» — «Гранада». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 16:00 (мск) «Мальорка» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» занимает 15-е место с 27 очками. В ее активе 24 забитых мяча, в пассиве — 35 пропущенных.

Команда на пять баллов опережает зону вылета, поэтому не может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

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Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он дал бой, но все же уступил «Барселоне» — 0:1.

Это поражение прервало беспроигрышную серию балеарцев из трех поединков, которые пришлись на разные турниры.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Маффео и Вальент — травмированы. Дисквалифицирован — Саму Кошта.

Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах, «Мальорка» лишь раз проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такая форма обещает коллективу неплохие шансы остаться в Ла Лиге на следующий сезон, хотя для этого ему еще нужно сохранить эту стабильность результатов.

Мурики и Пратс — ведущие бомбардиры команды в Ла Лиге с пятью голами.

«Гранада»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-57.

Команда на 10 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. В результативной игре они уступили «Реал Сосьедаду» (2:3).

Это поражение стало вторым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

Не сыграет: Хесус Вальехо — травма. Дисквалифицирован — Серхио Руис.

Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и пяти поражениях.

Очевидно, что с такой формой никакой особой надежды у фанатов «рохибланкос», что их любимцы не вылетят в Сегунду, нет.

Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Гранады» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Гранады» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.35, победа «Гранады» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева выиграли. Исключением стал поединок против чемпиона «Барселоны» на выезде, где победа досталась ее нелегко — 1:0.

При этом гости проиграли две последних свои встречи.

Ставка: «Мальорка» выиграет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Гранады» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40