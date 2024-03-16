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    Усугубит ли положение «Гранады» «Мальорка»?

    «Мальорка» — «Гранада». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Испании на 16 марта 2024 года

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    «Мальорка» — фаворит матча
    «Мальорка» — «Гранада». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 16:00 (мск) «Мальорка» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2024 года
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» занимает 15-е место с 27 очками. В ее активе 24 забитых мяча, в пассиве — 35 пропущенных.

    Команда на пять баллов опережает зону вылета, поэтому не может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

    Мальорка — Гранада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он дал бой, но все же уступил «Барселоне» — 0:1.

    Это поражение прервало беспроигрышную серию балеарцев из трех поединков, которые пришлись на разные турниры.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Маффео и Вальент — травмированы. Дисквалифицирован — Саму Кошта.

    Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах, «Мальорка» лишь раз проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма обещает коллективу неплохие шансы остаться в Ла Лиге на следующий сезон, хотя для этого ему еще нужно сохранить эту стабильность результатов.

    Мурики и Пратс — ведущие бомбардиры команды в Ла Лиге с пятью голами.

    «Гранада»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-57.

    Команда на 10 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

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    • Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. В результативной игре они уступили «Реал Сосьедаду» (2:3).

    Это поражение стало вторым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграет: Хесус Вальехо — травма. Дисквалифицирован — Серхио Руис.

    Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и пяти поражениях.

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    Очевидно, что с такой формой никакой особой надежды у фанатов «рохибланкос», что их любимцы не вылетят в Сегунду, нет.

    Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Гранады» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Гранады» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.35, победа «Гранады» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева выиграли. Исключением стал поединок против чемпиона «Барселоны» на выезде, где победа досталась ее нелегко — 1:0.

    При этом гости проиграли две последних свои встречи.

    Ставка: «Мальорка» выиграет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Гранады» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Гранада» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Усугубит ли положение «Гранады» «Мальорка»?
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