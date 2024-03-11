«Аморебьета» на своем поле примет «Леганес» в 30-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 11 марта и начнется в 22:30 по мск. «Аморебьета» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аморебьета»

Турнирное положение: С 24 набранными очками клуб из города Аморебьета-Эчано замыкает таблицу Сегунды. От безопасной строки отставание составляет семь баллов.

«Аморебьета» в текущем первенстве отпраздновала пять викторий, девять матчей свела вничью и потерпела 15 фиаско, забила 22 гола при 37 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре баски в гостях смогли переиграть середняка лиги «Сарагосу» со счетом 1:0. Причем победа была оформлена на седьмой компенсированной минуте. И этим результатом они продлили свою серию без поражений до четырех встреч.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Аморебьета» в неплохом состоянии подходит к этой игре, ведь она не уступает вот уже в четырех, выиграв за этот период два матча при двух мировых исходах. И за весь этот период «синие» пропустили только один гол.

«Леганес»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 50 набранными очками, но третью строку опережает лишь на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 14 викторий, восемь встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 40 голов при 20 пропущенных.

Последние матчи: «Огурцы» плохо провели свои два последних поединка чемпионата, оба их проиграв. Сперва в этом отрезке они уступили в Сентандере «Расингу» 1:2, а затем дома потерпели фиаско от «Эйбара» 0:2. До этого они не уступали на протяжении трех игр кряду.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: Лидер первенства на текущий момент пребывает не в лучшем состоянии, ведь он смог выиграть всего один поединок чемпионата из шести последних и три раза в этот период «Леганес» проиграл. Причем в четырех случаях данного отрезка он не забивал.

Статистика для ставок

«Аморебьета» не пропускала в трех из четырех своих минувших игр

«Леганес» не забивал в четырех из шести последних своих встреч

«Леганес» выиграл у «Аморебьеты» в четырех предыдущих очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.42, победа «Аморебьеты» — 3.30, ничья — 2.98.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.66 и 1.47 соответственно.

Прогноз: Лидер первенства к этому матчу подходит не в лучшем состоянии, но он вполне может немного исправить ситуацию, ведь будет играть против очень удобного для себя соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» за 2.42.

Прогноз: Однако от данного противостоянии не стоит ждать голевой феерии, так как обе команды имеют явные проблемы с реализацией.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.82.