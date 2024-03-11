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    Удержит ли «Леганес» лидерство?

    «Аморебьета» — «Леганес». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аморебьета» — «Леганес»
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    «Леганес»
    «Аморебьета» на своем поле примет «Леганес» в 30-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 11 марта и начнется в 22:30 по мск. «Аморебьета» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Марта 2024 года
    Аморебьета
  • Испания. Сегунда
    •  Аморебьета 22:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Аморебьета»

    Турнирное положение: С 24 набранными очками клуб из города Аморебьета-Эчано замыкает таблицу Сегунды. От безопасной строки отставание составляет семь баллов.

    «Аморебьета» в текущем первенстве отпраздновала пять викторий, девять матчей свела вничью и потерпела 15 фиаско, забила 22 гола при 37 пропущенных.

    Последние матчи: В прошлом туре баски в гостях смогли переиграть середняка лиги «Сарагосу» со счетом 1:0. Причем победа была оформлена на седьмой компенсированной минуте. И этим результатом они продлили свою серию без поражений до четырех встреч.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Аморебьета» в неплохом состоянии подходит к этой игре, ведь она не уступает вот уже в четырех, выиграв за этот период два матча при двух мировых исходах. И за весь этот период «синие» пропустили только один гол.

    «Леганес»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 50 набранными очками, но третью строку опережает лишь на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 14 викторий, восемь встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 40 голов при 20 пропущенных.

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    • Последние матчи: «Огурцы» плохо провели свои два последних поединка чемпионата, оба их проиграв. Сперва в этом отрезке они уступили в Сентандере «Расингу» 1:2, а затем дома потерпели фиаско от «Эйбара» 0:2. До этого они не уступали на протяжении трех игр кряду.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

    Состояние команды: Лидер первенства на текущий момент пребывает не в лучшем состоянии, ведь он смог выиграть всего один поединок чемпионата из шести последних и три раза в этот период «Леганес» проиграл. Причем в четырех случаях данного отрезка он не забивал.

    Статистика для ставок

    • «Аморебьета» не пропускала в трех из четырех своих минувших игр

    • «Леганес» не забивал в четырех из шести последних своих встреч

    • «Леганес» выиграл у «Аморебьеты» в четырех предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.42, победа «Аморебьеты» — 3.30, ничья — 2.98.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.66 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: Лидер первенства к этому матчу подходит не в лучшем состоянии, но он вполне может немного исправить ситуацию, ведь будет играть против очень удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» за 2.42.

    Прогноз: Однако от данного противостоянии не стоит ждать голевой феерии, так как обе команды имеют явные проблемы с реализацией.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Аморебьета» — «Леганес» с коэффициентом 2.42. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Леганес» лидерство?
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