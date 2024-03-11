«Сампдория»
Турнирное положение: «Сампдория» по итогам минувшего сезона заняла 20-е место в Серии А и покинула элитный дивизион. Однако быстро вернуться назад не получилось.
На данный момент «Сампдория» находится на 13-й строчке. Клуб набрал 34 очка в 28 встречах.
Последние матчи: В последних трех матчах Серии В у «Сампдории» две победы. Один раз команда уступила.
Ранее клуб из Генуи взял верх над «Козенцей» (2:1) и «ФеральпиСало» (3:1). Также было домашнее поражение от «Кремонезе» со счетом 1:2.
Состояние команды: «Сампдория» находится в нижней части таблицы. Но клуб до конца сезона вряд ли сможет кардинально улучшить свое положение.
Главная цель «Сампдории» — не вылететь в Серию С. Это вряд ли случится, но команде все равно не стоит расслабляться. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
«Сампдория» давно не выигрывала на своем поле. Последнюю домашнюю победу клуб одержал еще 9 декабря. Тогда в родных стенах был обыгран «Лекко» со счетом 2:0.
«Асколи»
Турнирное положение: Ситуация у «Асколи» хуже, чем у «Сампдории».
Сейчас команда идет на 17-й позиции, финиш на которой предполагает борьбу за выживание в плей-офф. У «Асколи» 28 очков в 28 матчах.
Последние матчи: Несмотря на то, что «Асколи» находится в зоне вылета, в последних четырех играх клуб ни разу не проиграл.
Ранее «Асколи» победил «ФеральпиСало», а также сыграл вничью с «Кремонезе», «Брешией» и «Реджаной». Стоит отметить организованную оборону команды. В четырех предыдущих встречах пропущен лишь один гол.
Состояние команды: «Асколи» до конца сезона важно набрать как можно больше очков. Иначе клуб рискует вылететь из Серии В.
«Асколи» крайне неудачно начал февраль. У команды были два поражения кряду. «Асколи» уступил «Зюйдтиролю» (1:2) и «Катандзаро» (2:3).
Но затем тренерскому штабу удалось немного исправить ситуацию. Стоит отметить, что «Асколи» смог наладить игру в защите.
Статистика для ставок
- «Сампдория» в последних четырех встречах смогла забить 7 голов
- «Асколи» не проигрывает в Серии В с 10 февраля
- В первом круге команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 2.95, а победу «Асколи» — за 3.55.
ТБ 2,5 оценивается в 2.50, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.
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Прогноз: «Сампдория» явно задолжала своим фанатам. Команда не выигрывает дома шесть матчей кряду. На этот раз должна быть победа.
Ставка: победа «Сампдории» за 2.20.
Прогноз: «Асколи» в последних встречах очень мало пропускает. В Генуе командам вряд ли удастся обменяться голами.
Ставка: обе команды не забьют за 1.75.