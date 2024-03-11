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    Команда из Генуи наконец-то выиграет на своем поле

    «Сампдория» — «Асколи». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Италии 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Асколи»
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    «Сампдория»
    «Сампдория» сыграет на своем поле против «Асколи» в рамках 29-го тура итальянской Серии В. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. «Сампдория» — «Асколи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 11 Марта 2024 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 22:30 Асколи Асколи
  • Италия. Серия B
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    «Сампдория»

    Турнирное положение: «Сампдория» по итогам минувшего сезона заняла 20-е место в Серии А и покинула элитный дивизион. Однако быстро вернуться назад не получилось.

    На данный момент «Сампдория» находится на 13-й строчке. Клуб набрал 34 очка в 28 встречах.

    Последние матчи: В последних трех матчах Серии В у «Сампдории» две победы. Один раз команда уступила.

    Ранее клуб из Генуи взял верх над «Козенцей» (2:1) и «ФеральпиСало» (3:1). Также было домашнее поражение от «Кремонезе» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: «Сампдория» находится в нижней части таблицы. Но клуб до конца сезона вряд ли сможет кардинально улучшить свое положение.

    Главная цель «Сампдории» — не вылететь в Серию С. Это вряд ли случится, но команде все равно не стоит расслабляться. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

    «Сампдория» давно не выигрывала на своем поле. Последнюю домашнюю победу клуб одержал еще 9 декабря. Тогда в родных стенах был обыгран «Лекко» со счетом 2:0.

    «Асколи»

    Турнирное положение: Ситуация у «Асколи» хуже, чем у «Сампдории».

    Сейчас команда идет на 17-й позиции, финиш на которой предполагает борьбу за выживание в плей-офф. У «Асколи» 28 очков в 28 матчах.

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    • Последние матчи: Несмотря на то, что «Асколи» находится в зоне вылета, в последних четырех играх клуб ни разу не проиграл.

    Ранее «Асколи» победил «ФеральпиСало», а также сыграл вничью с «Кремонезе», «Брешией» и «Реджаной». Стоит отметить организованную оборону команды. В четырех предыдущих встречах пропущен лишь один гол.

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    Состояние команды: «Асколи» до конца сезона важно набрать как можно больше очков. Иначе клуб рискует вылететь из Серии В.

    «Асколи» крайне неудачно начал февраль. У команды были два поражения кряду. «Асколи» уступил «Зюйдтиролю» (1:2) и «Катандзаро» (2:3).

    Но затем тренерскому штабу удалось немного исправить ситуацию. Стоит отметить, что «Асколи» смог наладить игру в защите.

    Статистика для ставок

    • «Сампдория» в последних четырех встречах смогла забить 7 голов

    • «Асколи» не проигрывает в Серии В с 10 февраля

    • В первом круге команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 2.95, а победу «Асколи» — за 3.55.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.50, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.

    Прогноз: «Сампдория» явно задолжала своим фанатам. Команда не выигрывает дома шесть матчей кряду. На этот раз должна быть победа.

    Ставка: победа «Сампдории» за 2.20.

    Прогноз: «Асколи» в последних встречах очень мало пропускает. В Генуе командам вряд ли удастся обменяться голами.

    Ставка: обе команды не забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Асколи» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда из Генуи наконец-то выиграет на своем поле
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