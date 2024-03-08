«Аль-Рияд»
Турнирное положение: «Аль-Рияд» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Рияд» опережает опасную зону всего на 5 очков. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 20 мячей в 22 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Саудовской Аравии команда взяла три очка. «Аль-Рияд» переиграл «Аль-Ахдуд» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
В двух последних матчах команда набрала 4 очка. При этом «Аль-Рияд» проигрывает в каждом втором своем поединке.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. При этом «Аль-Рияд» всеми силами старается отдалиться от опасной зоны.
Матчи против «Аль-Хиляля» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Рияд» уступил трижды при 2 паритетах.
Наверняка «Аль-Рияд» постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, в последних матчах команда демонстрировала неплохой уровень игры.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне несется к чемпионской короне. На текущий момент команда опережает ближайшего конкурента на 9 очков.
Причем выиграл «Аль-Хиляль» в 20 поединках из 22. Более того, в нынешнем чемпионате команда еще не познала горечи поражений.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Хиляль» сумела одолеть «Аль-Иттихад» (3:1).
Причем после того команда переиграла этого же оппонента еще и в рамках Азиатской Лиги чемпионов. На сей раз со счетом 2:0.
Вообще, «Аль-Хиляль» вряд ли упустит свое. Уж слишком мощный ход демонстрирует команда, добыв уже 26 (!) побед кряду.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Аль-Хиляль» явно не упустит своего. С таким-то подбором игроков это почти нереально!
С реализацией у команды все складывается прекрасно. Забивают игроки «Аль-Хиляля» в среднем почти 3 гола за матч.
Плюс ко всему, «Аль-Хиляль» пропускает крайне редко. На данный момент в воротах команды побывало лишь 11 мячей.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться продолжить свой успешный сериал. «Аль-Хиляль» на голову сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» выиграл в 26 своих последних матчах
- «Аль-Хиляль» еще ни разу не проиграл в чемпионате
- Последний раз «Аль-Рияд» отбирал очки у «Аль-Хиляля» еще 19 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.70, а победа оппонента — в скромные 13.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.
- 2.10Карабах — Байер: прогноз и ставка
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- 2.15Рома — Брайтон: прогноз и ставка
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Прогноз: Гости находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.
«Аль-Хиляль» выглядит явно сильнее «Аль-Рияда», и уж точно воспользуется проблемами хозяев.
Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.06