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    «Аль-Хиляль» сметет очередного оппонента

    «Аль-Рияд» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Рияд» — «Аль-Хиляль»
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    Александар Митрович
    В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии 8 марта пройдет матч «Аль-Рияд» — «Аль-Хиляль». Начало — 17:00 (мск). «Аль-Рияд» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 09 Марта 2024 года
    Аль-Таавун
  • Бурайда
    •  Аль-Таавун 20:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Джидда
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    «Аль-Рияд»

    Турнирное положение: «Аль-Рияд» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Рияд» опережает опасную зону всего на 5 очков. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 20 мячей в 22 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Саудовской Аравии команда взяла три очка. «Аль-Рияд» переиграл «Аль-Ахдуд» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    В двух последних матчах команда набрала 4 очка. При этом «Аль-Рияд» проигрывает в каждом втором своем поединке.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. При этом «Аль-Рияд» всеми силами старается отдалиться от опасной зоны.

    Матчи против «Аль-Хиляля» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Рияд» уступил трижды при 2 паритетах.

    Наверняка «Аль-Рияд» постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, в последних матчах команда демонстрировала неплохой уровень игры.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне несется к чемпионской короне. На текущий момент команда опережает ближайшего конкурента на 9 очков.

    Причем выиграл «Аль-Хиляль» в 20 поединках из 22. Более того, в нынешнем чемпионате команда еще не познала горечи поражений.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Хиляль» сумела одолеть «Аль-Иттихад» (3:1).

    Причем после того команда переиграла этого же оппонента еще и в рамках Азиатской Лиги чемпионов. На сей раз со счетом 2:0.

    Вообще, «Аль-Хиляль» вряд ли упустит свое. Уж слишком мощный ход демонстрирует команда, добыв уже 26 (!) побед кряду.

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Аль-Хиляль» явно не упустит своего. С таким-то подбором игроков это почти нереально!

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    С реализацией у команды все складывается прекрасно. Забивают игроки «Аль-Хиляля» в среднем почти 3 гола за матч.

    Плюс ко всему, «Аль-Хиляль» пропускает крайне редко. На данный момент в воротах команды побывало лишь 11 мячей.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться продолжить свой успешный сериал. «Аль-Хиляль» на голову сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» выиграл в 26 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» еще ни разу не проиграл в чемпионате

    • Последний раз «Аль-Рияд» отбирал очки у «Аль-Хиляля» еще 19 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.70, а победа оппонента — в скромные 13.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.

    Прогноз: Гости находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

    «Аль-Хиляль» выглядит явно сильнее «Аль-Рияда», и уж точно воспользуется проблемами хозяев.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Рияд» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» сметет очередного оппонента
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