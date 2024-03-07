«Марсель»
Путь в 1/8 финала: «Марсель» вышел в 1/8 финала после победы над «Шахтером» в 1/16 финала. Сыграв вничью 2:2 на выезде в первой игре, провансальцы победили дома — 3:1.
В плей-офф Лиги Европы французский клуб оказался после того, как занял второе место в своей группе, уступив первое «Брайтону», а также опередив «Аякс» и АЕК.
Марсель — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре своего национального первенства южане на выезде одержали разгромную победу над «Клермоном» (5:1).
Тем самым команда проиграла третий матч кряду в разных турнирах. Перед этим она также крупно победила на своем поле в Лиге 1 «Монпелье» (4:1).
Не сыграют: Жиго, Мурильо, Ронжье, Рубен Бланко и Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В шести последних матчах во всех турнирах «Марсель» потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.
На сегодня у него победная серия в три поединка, что позволило клубу выйти в 1/8 финала Лиги Европы и приблизиться к зоне еврокубков Лиги 1 на расстояние трех очков.
Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и чемпионате страны с семью и девятью голами соответственно.
«Вильярреал»
Путь в 1/8 финала: «Вильярреал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Ренн», «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».
В шести матчах группового раунда левантийцы набрали 13 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам при одной ничьей и одном поражении.
Последние матчи: в предыдущем туре испанской Примеры «Желтая субмарина» одержала победу. На своем поле она разгромила «Гранаду» (5:1).
Эта победа стала для клуба второй кряду. В предыдущей игре коллектив также в рамках Ла Лиги крупно обыграл «Реал Сосьедад» (3:1).
Не сыграют: Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино — травмированы. Дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» не проиграл при трех победах и четырех ничьих.
С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж 10 баллов.
Баэна и Сёрлот — самые результативный игроки коллектива в Лиге Европы с двумя голами. Последний остается лучшим бомбардиром левантицев с 12 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Марселя» было забито больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Марсель» победил
- в семи последних матчах «Вильярреал» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.75, победа «Вильярреала» — в 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. В последнее время игры провансальцы отличаются высокой результативностью.
При этом в двух последних матчах «Вильярреала» также воплотился в жизнь такой расклад.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Марселя» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Марселя» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.