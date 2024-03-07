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    Остудит ли «Вильярреал» пыл «Марселя»?

    «Марсель» — «Вильярреал». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Вильярреал»
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    «Марсель» — фаворит матча
    Матч «Марсель» — «Вильярреал» пройдет 7 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). «Марсель» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Марсель
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Марсель 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Марсель»

    Путь в 1/8 финала: «Марсель» вышел в 1/8 финала после победы над «Шахтером» в 1/16 финала. Сыграв вничью 2:2 на выезде в первой игре, провансальцы победили дома — 3:1.

    В плей-офф Лиги Европы французский клуб оказался после того, как занял второе место в своей группе, уступив первое «Брайтону», а также опередив «Аякс» и АЕК.

    Марсель — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре своего национального первенства южане на выезде одержали разгромную победу над «Клермоном» (5:1).

    Тем самым команда проиграла третий матч кряду в разных турнирах. Перед этим она также крупно победила на своем поле в Лиге 1 «Монпелье» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Жиго, Мурильо, Ронжье, Рубен Бланко и Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В шести последних матчах во всех турнирах «Марсель» потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

    На сегодня у него победная серия в три поединка, что позволило клубу выйти в 1/8 финала Лиги Европы и приблизиться к зоне еврокубков Лиги 1 на расстояние трех очков.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и чемпионате страны с семью и девятью голами соответственно.

    «Вильярреал»

    Путь в 1/8 финала: «Вильярреал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Ренн», «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».

    В шести матчах группового раунда левантийцы набрали 13 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам при одной ничьей и одном поражении.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре испанской Примеры «Желтая субмарина» одержала победу. На своем поле она разгромила «Гранаду» (5:1).

    Эта победа стала для клуба второй кряду. В предыдущей игре коллектив также в рамках Ла Лиги крупно обыграл «Реал Сосьедад» (3:1).

    Не сыграют: Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино — травмированы. Дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

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    С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж 10 баллов.

    Баэна и Сёрлот — самые результативный игроки коллектива в Лиге Европы с двумя голами. Последний остается лучшим бомбардиром левантицев с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Марселя» было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Марсель» победил

    • в семи последних матчах «Вильярреал» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.75, победа «Вильярреала» — в 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. В последнее время игры провансальцы отличаются высокой результативностью.

    При этом в двух последних матчах «Вильярреала» также воплотился в жизнь такой расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Марселя» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Вильярреал» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Остудит ли «Вильярреал» пыл «Марселя»?
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