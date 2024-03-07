Матч «Марсель» — «Вильярреал» пройдет 7 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). «Марсель» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Путь в 1/8 финала: «Марсель» вышел в 1/8 финала после победы над «Шахтером» в 1/16 финала. Сыграв вничью 2:2 на выезде в первой игре, провансальцы победили дома — 3:1.

В плей-офф Лиги Европы французский клуб оказался после того, как занял второе место в своей группе, уступив первое «Брайтону», а также опередив «Аякс» и АЕК.

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Последние матчи: в прошлом туре своего национального первенства южане на выезде одержали разгромную победу над «Клермоном» (5:1).

Тем самым команда проиграла третий матч кряду в разных турнирах. Перед этим она также крупно победила на своем поле в Лиге 1 «Монпелье» (4:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Жиго, Мурильо, Ронжье, Рубен Бланко и Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В шести последних матчах во всех турнирах «Марсель» потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

На сегодня у него победная серия в три поединка, что позволило клубу выйти в 1/8 финала Лиги Европы и приблизиться к зоне еврокубков Лиги 1 на расстояние трех очков.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и чемпионате страны с семью и девятью голами соответственно.

«Вильярреал»

Путь в 1/8 финала: «Вильярреал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Ренн», «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».

В шести матчах группового раунда левантийцы набрали 13 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам при одной ничьей и одном поражении.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Примеры «Желтая субмарина» одержала победу. На своем поле она разгромила «Гранаду» (5:1).

Эта победа стала для клуба второй кряду. В предыдущей игре коллектив также в рамках Ла Лиги крупно обыграл «Реал Сосьедад» (3:1).

Не сыграют: Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж 10 баллов.

Баэна и Сёрлот — самые результативный игроки коллектива в Лиге Европы с двумя голами. Последний остается лучшим бомбардиром левантицев с 12 голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Марселя» было забито больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Марсель» победил

в семи последних матчах «Вильярреал» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.75, победа «Вильярреала» — в 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. В последнее время игры провансальцы отличаются высокой результативностью.

При этом в двух последних матчах «Вильярреала» также воплотился в жизнь такой расклад.