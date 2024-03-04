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    Хозяева завоюют три очка

    «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»
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    «Адана Демирспор»
    «Адана Демирспор» сыграет с «Фатихом Карагюмрюком» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 17:00 мск. «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Марта 2024 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 17:00 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
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    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» на данный момент находится на 12-м месте в таблице. Клуб набрал 32 очка в 27 встречах.

    Последние матчи: «Адана Демирспор» в феврале разочаровывает фанатов. Команда в основном проигрывает.

    В этом месяце «Адана Демирспор» уступила в трех матчах из четырех. Не удалось добиться положительного результата в поединках с «Пендикспором» (1:2), «Касымпашой» (1:3) и «Трабзонспором» (0:1).

    «Адана Демирспор» не проиграла только в одном февральском матче. Это случилось во встрече с «Аланьяспором» (3:3).

    Не сыграют: Родригес (дисквалификация).

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: У «Аданы Демирспор» большой спад в игре. Команда давно не побеждала.

    Последний раз «Адана Демирспор» выигрывала еще в прошлом году. 24 декабря в чемпионате Турции дома удалось взять верх над «Антальяспором» со счетом 2:1.

    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: У «Фатиха Карагюмрюка» ситуация еще хуже. Клуб ведет борьбу за выживание.

    После 27 встреч в активе команды 29 очков и 16-е место. «Фатих Карагюмрюк» отстает в таблице от «Аданы Демирспор» на три балла.

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  • 28/02/2024

    • Последние матчи: В шести февральских матчах «Фатих Карагюмрюк» одержал три победы. В целом у команды неплохие результаты.

    Стоит отметить успешное выступление в Кубке Турции. Ранее «Фатих Карагюмрюк» в гостях сенсационно обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0. Эта победа позволила клубу выйти в полуфинал турнира.

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    Не сыграют: У клуба «Фатих Карагюмрюк» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» находится совсем рядом с зоной вылета. Несколько неудачных матчей могут серьезно ухудшить положение команды.

    «Фатих Карагюмрюк» очень плохо играет в гостях. В домашних встречах клуб преуспевает намного больше. В последних 10 выездных матчах «Фатих Карагюмрюк» потерпел семь поражений.

    Статистика для ставок

    • «Адана Демирспор» не выигрывает в чемпионате Турции с декабря 2023 года.

    • У «Фатиха Карагюмрюка» семь поражений в 10 последних выездных матчах.

    • В поединке первого круга «Фатих Карагюмрюк» добился домашней победы со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Адана Демирспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.24. Ничья — в 3.60, победа гостей — в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.13.

    Прогноз: Фанаты «Аданы» заждались победы. Неудачная серия должна наконец-то прерваться. Тем более, «Фатих Карагюмрюк» плохо играет в гостях.

    Рекомендуемая ставка: Победа «Аданы Демирспор» за 2.24.

    Прогноз: Команды проявят себя в атаке. Особенно очки нужны гостям. Стоит ждать результативного матча.

    Ставка: Тотал больше 2.5 гола за 1.77

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    Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева завоюют три очка
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