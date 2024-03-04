«Адана Демирспор» сыграет с «Фатихом Карагюмрюком» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 17:00 мск. «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» на данный момент находится на 12-м месте в таблице. Клуб набрал 32 очка в 27 встречах.

Последние матчи: «Адана Демирспор» в феврале разочаровывает фанатов. Команда в основном проигрывает.

В этом месяце «Адана Демирспор» уступила в трех матчах из четырех. Не удалось добиться положительного результата в поединках с «Пендикспором» (1:2), «Касымпашой» (1:3) и «Трабзонспором» (0:1).

«Адана Демирспор» не проиграла только в одном февральском матче. Это случилось во встрече с «Аланьяспором» (3:3).

Не сыграют: Родригес (дисквалификация).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: У «Аданы Демирспор» большой спад в игре. Команда давно не побеждала.

Последний раз «Адана Демирспор» выигрывала еще в прошлом году. 24 декабря в чемпионате Турции дома удалось взять верх над «Антальяспором» со счетом 2:1.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: У «Фатиха Карагюмрюка» ситуация еще хуже. Клуб ведет борьбу за выживание.

После 27 встреч в активе команды 29 очков и 16-е место. «Фатих Карагюмрюк» отстает в таблице от «Аданы Демирспор» на три балла.

Последние матчи: В шести февральских матчах «Фатих Карагюмрюк» одержал три победы. В целом у команды неплохие результаты.

Стоит отметить успешное выступление в Кубке Турции. Ранее «Фатих Карагюмрюк» в гостях сенсационно обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0. Эта победа позволила клубу выйти в полуфинал турнира.

Не сыграют: У клуба «Фатих Карагюмрюк» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» находится совсем рядом с зоной вылета. Несколько неудачных матчей могут серьезно ухудшить положение команды.

«Фатих Карагюмрюк» очень плохо играет в гостях. В домашних встречах клуб преуспевает намного больше. В последних 10 выездных матчах «Фатих Карагюмрюк» потерпел семь поражений.

Статистика для ставок

«Адана Демирспор» не выигрывает в чемпионате Турции с декабря 2023 года.

У «Фатиха Карагюмрюка» семь поражений в 10 последних выездных матчах.

В поединке первого круга «Фатих Карагюмрюк» добился домашней победы со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Адана Демирспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.24. Ничья — в 3.60, победа гостей — в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.13.

Прогноз: Фанаты «Аданы» заждались победы. Неудачная серия должна наконец-то прерваться. Тем более, «Фатих Карагюмрюк» плохо играет в гостях.

Рекомендуемая ставка: Победа «Аданы Демирспор» за 2.24.

Прогноз: Команды проявят себя в атаке. Особенно очки нужны гостям. Стоит ждать результативного матча.

Ставка: Тотал больше 2.5 гола за 1.77