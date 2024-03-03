«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда находится на скромном 13 месте таблицы.
При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 26 матчах «Вильярреал» пропустил в свои ворота 48 мячей.
Вильярреал — Гранада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Вильярреал» нанес поражение «Реал Сосьедаду» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» выиграл 2 раза. Причем забила в них команда 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
«Желтая субмарина» нестабильна, но в отдельных матчах может блеснуть. Например, не так давно она переиграла «Барселону» (5:3).
Не сыграют: Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Рамон Террац, Хуан Фойт — травмированы.
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Состояние команды: зимний цикл «субмарина» проводит относительно успешно. Да и Жерар Морено забил уже 10 мячей в чемпионате.
Поединки против «Гранады» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Вильярреал» трижды при двух паритетах.
Команда не проигрывала уже полтора месяца. Да и вообще, «Вильярреал» явно занимает не свое место в таблице. Потенциал у «субмарины», как минимум, еврокубковый.
«Гранада»
Турнирное положение: «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
Команда забила 27 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 49.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три ничьих при двух поражениях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гранада» выглядит крайне слабо. Отставание от спасительной 17 позиции составляет уже 7 зачетных баллов.
При этом «Гранада» побеждает по большим праздникам. В 25 поединках команда сумела добыть всего лишь 2 виктории.
В предыдущем туре чемпионата «Гранада» снова не смогла выиграть. Команда в родных стенах расписала мировую с откровенно слабой «Альмерией» (1:1).
Более того, команда не побеждала в 6 последних поединках чемпионата. Да и вообще непонятно, за счет чего она собирается выбираться из зоны вылета.
Статистика для ставок
- «Гранада» не побеждает в 6 матчах кряду
- «Вильярреал» не проигрывал в 6 своих последних поединках
- «Вильярреал» не проигрывает «Гранаде» уже почти 10 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.42, а победа оппонента — в скромные 5.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.
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Прогноз: Хозяева в последних поединках заметно прибавили, да и забивать в их составе есть кому.
«Желтой субмарине» нужно срочно набирать очки, так что команда явно начнет встречу агрессивно.
Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из оппонентов так и не сумеет отличиться в этом матче.
Ставка: Обе не забьют за 2.15