В рамках 27-го тура чемпионата Испании 3 марта пройдет матч «Вильярреал» — «Гранада». Начало — 16:00 (мск). «Вильярреал» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда находится на скромном 13 месте таблицы.

При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 26 матчах «Вильярреал» пропустил в свои ворота 48 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Вильярреал» нанес поражение «Реал Сосьедаду» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» выиграл 2 раза. Причем забила в них команда 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

«Желтая субмарина» нестабильна, но в отдельных матчах может блеснуть. Например, не так давно она переиграла «Барселону» (5:3).

Не сыграют: Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Рамон Террац, Хуан Фойт — травмированы.

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Состояние команды: зимний цикл «субмарина» проводит относительно успешно. Да и Жерар Морено забил уже 10 мячей в чемпионате.

Поединки против «Гранады» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Вильярреал» трижды при двух паритетах.

Команда не проигрывала уже полтора месяца. Да и вообще, «Вильярреал» явно занимает не свое место в таблице. Потенциал у «субмарины», как минимум, еврокубковый.

«Гранада»

Турнирное положение: «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

Команда забила 27 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 49.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три ничьих при двух поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гранада» выглядит крайне слабо. Отставание от спасительной 17 позиции составляет уже 7 зачетных баллов.

При этом «Гранада» побеждает по большим праздникам. В 25 поединках команда сумела добыть всего лишь 2 виктории.

В предыдущем туре чемпионата «Гранада» снова не смогла выиграть. Команда в родных стенах расписала мировую с откровенно слабой «Альмерией» (1:1).

Более того, команда не побеждала в 6 последних поединках чемпионата. Да и вообще непонятно, за счет чего она собирается выбираться из зоны вылета.

Статистика для ставок

«Гранада» не побеждает в 6 матчах кряду

«Вильярреал» не проигрывал в 6 своих последних поединках

«Вильярреал» не проигрывает «Гранаде» уже почти 10 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.42, а победа оппонента — в скромные 5.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

Прогноз: Хозяева в последних поединках заметно прибавили, да и забивать в их составе есть кому.

«Желтой субмарине» нужно срочно набирать очки, так что команда явно начнет встречу агрессивно.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из оппонентов так и не сумеет отличиться в этом матче.

Ставка: Обе не забьют за 2.15