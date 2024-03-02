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    «Удинезе» отдалится от зоны вылета

    «Удинезе» — «Салернитана». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Италии на 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Салернитана»
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    «Удинезе» — фаворит матча
    «Удинезе» — «Салернитана». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Удинезе» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Удинезе» занимает 15-е место с 23 очками и разницей мячей 25-40.

    Команда на три очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Зебры» потерпели очередное поражение. На чужом поле они проиграли «Дженоа» (0:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию в три матча, которые пришлись на Серию А, где коллектив одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Перейра, Деулофеу, Эбоссе, Эхицибуэ и Бижоль — у всех травмы. Дисквалифицирован — Кристенсен.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Удинезе» одержал только одну победу при трех поражениях и трех ничьих.

    Команда звезд с неба явно не хватает, хотя недавно заметно оживилась, а грядущий соперник, как главный аутсайдер лиги, дает возможность улучшить свои позиции.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды с шестью голами, его главный помощник в атаке Товен забил четыре мяча.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Салернитана» занимает последнее, 20-е место. В ее активе 20 забитых мячей, в пассиве — 53 пропущенных мячей.

    Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, чтобы рассчитывать на спасение.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Они пропустили от «Монцы» два безответных мяча.

    Эта неудача стала восьмой в девяти последних матчах коллектива при одной ничьей, так что можно говорить о явном кризисе коллектива.

    Не сыграют: Пирола, Пьероцци, Дьёмбер, Манолас и Фасио — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних 14 поединках во всех турнирах «Салернитана» одержала лишь одну победу при 11-ти поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты не могли не привести ее на дно турнирной таблицы и всерьез угрожают понижению в классе.

    Антонио Кандрева — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Удинезе» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Удинезе» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из девяти последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Салернитаны» — в 5.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

    Прогноз: в девяти из 10 последних матчей гости проиграли. При этом в каждом из этих поединков было забито больше 1,5 голов.

    Хозяева выиграли лишь раз в последних восьми поединках, но уж кого-кого, а главного аутсайдера чемпионата, да еще и на своем поле они обязаны обыгрывать.

    Ставка: «Удинезе» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10-ти последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Салернитана» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Удинезе» отдалится от зоны вылета
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