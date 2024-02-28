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    Битва аутсайдеров останется «Специей»

    «Специя» — «Фералписало». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Фералписало»
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    «Специя»
    В среду, 28 февраля, в 27-м туре итальянской Серии Б «Специя» на своем поле примет «Фералписало». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. «Специя» — «Фералписало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 28 Февраля 2024 года
    Специя
  • Италия. Серия B
    •  Специя 22:30 FeralpiSalo FeralpiSalo
  • Италия. Серия B
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    «Специя»

    Турнирное положение: «Специя», которая еще в прошлом сезоне выступала в Серии А, рискует скатиться в Серию С. Сейчас во втором дивизионе она идет третьей с конца с 26 очками. От безопасной строки она отстает на четыре пункта.

    Подопечные Луки Д’Анджело в текущем первенстве отпраздновали пять викторий, 11 встреч свели вничью и потерпели десять фиаско, забили 25 голов при 38 пропущенных.

    Последние матчи: В прошлом туре «орлята» в домашнем матче поделили очки с «Моденой» 0:0, а игровым днем ранее они на своем поле победили «Читтаделлу» 4:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Специи» нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К данному поединку «Специя» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя отрезок она добилась двух викторий и три поединка завершила мировыми исходами.

    «Фералписало»

    Турнирное положение: В таблице Серии Б коллектив Джана Марко Ремондина с 21 баллом находится на строку ниже своего предстоящего противника, и соответственно от безопасного места отстает на девять пунктов.

    «Фералписало» в текущем первенстве добился пять викторий, шесть встреч завершил миром и 15 раз уступал. Разница мячей составляет 27:42.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «озерные львы» на своем поле проиграли со счетом 0:1 «Асколи». И это фиаско стало для них третьим кряду. Но все они были с минимальной разницей.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Фералписало» проиграл в своих трех последних матчах чемпионата. Перед этой же неудачной серией команда не уступала на протяжении трех встреч, выиграв за это время дважды при одной ничьей.

    Статистика для ставок

      Дома у «Специи» за последние десять встреч шесть ничьих и две победы

    • «Фералписало» в гостях выиграл лишь один поединок из девяти минувших при пяти фиаско

    • «Специя» в истории еще не уступала «Фералписало», выиграв дважды при трех мировых исходах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Специи» букмекеры дают коэффициент 1.96. Ничья оценена в 3.32, а победа «Фералписало» оценена в 4.17.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Специи», которой хорошим преимуществом будут служить родные стены, где она выступает в целом очень даже неплохо.

    Ставка: победа «Специи» за 1.96.

    Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок получится результативным, так как оба коллектива будут настроены брать максимум баллов и наверняка больше времени уделят атаке.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.00.

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    «Специя» — «Фералписало»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Битва аутсайдеров останется «Специей»
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