«Специя»
Турнирное положение: «Специя», которая еще в прошлом сезоне выступала в Серии А, рискует скатиться в Серию С. Сейчас во втором дивизионе она идет третьей с конца с 26 очками. От безопасной строки она отстает на четыре пункта.
Подопечные Луки Д’Анджело в текущем первенстве отпраздновали пять викторий, 11 встреч свели вничью и потерпели десять фиаско, забили 25 голов при 38 пропущенных.
Последние матчи: В прошлом туре «орлята» в домашнем матче поделили очки с «Моденой» 0:0, а игровым днем ранее они на своем поле победили «Читтаделлу» 4:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Специи» нет.
Состояние команды: К данному поединку «Специя» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя отрезок она добилась двух викторий и три поединка завершила мировыми исходами.
«Фералписало»
Турнирное положение: В таблице Серии Б коллектив Джана Марко Ремондина с 21 баллом находится на строку ниже своего предстоящего противника, и соответственно от безопасного места отстает на девять пунктов.
«Фералписало» в текущем первенстве добился пять викторий, шесть встреч завершил миром и 15 раз уступал. Разница мячей составляет 27:42.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «озерные львы» на своем поле проиграли со счетом 0:1 «Асколи». И это фиаско стало для них третьим кряду. Но все они были с минимальной разницей.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Фералписало» проиграл в своих трех последних матчах чемпионата. Перед этой же неудачной серией команда не уступала на протяжении трех встреч, выиграв за это время дважды при одной ничьей.
Статистика для ставок
- Дома у «Специи» за последние десять встреч шесть ничьих и две победы
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- «Фералписало» в гостях выиграл лишь один поединок из девяти минувших при пяти фиаско
- «Специя» в истории еще не уступала «Фералписало», выиграв дважды при трех мировых исходах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Специи» букмекеры дают коэффициент 1.96. Ничья оценена в 3.32, а победа «Фералписало» оценена в 4.17.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.85 соответственно.
Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Специи», которой хорошим преимуществом будут служить родные стены, где она выступает в целом очень даже неплохо.
Ставка: победа «Специи» за 1.96.
Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок получится результативным, так как оба коллектива будут настроены брать максимум баллов и наверняка больше времени уделят атаке.
Ставка: ТБ 2,5 за 2.00.