В рамках 27-го тура чемпионата Бельгии 23 февраля пройдет матч «Шарлеруа» — «Генк». Начало — 22:45 (мск). «Шарлеруа» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлеруа»

Турнирное положение: «Шарлеруа» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите бельгийского футбола. Ныне команда находится на 13 месте таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах игроки «Шарлеруа» настреляли всего 25 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть лишь один балл. «Шарлеруа» расписал мировую с «Хеверли Лувеном» (0:0).

Вообще, в трех своих последних матчах чемпионата «Шарлеруа» набрал всего 1 пункт. Причем забила в них команда всего 1 мяч.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. Причем в свои ворота «Шарлеруа» пропустила 7 раз.

Не сыграют: Адем Зорган, Стефан Кнезевич — травмированы. Этье Камара — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда пребывает в зоне вылета. Правда, столько же очков имеет в своем активе находящийся на спасительном 12 месте «Хеверли Лувен».

Поединки против «Генка» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Шарлеруа» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

Стоит отметить, что «Шарлеруа» последнюю свою викторию над «Генком» праздновал еще 2 с половиной года назад. Да и сейчас команда явно слабее оппонента.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» в нынешнем сезоне выступает явно хуже ожиданий. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

Команда забила 48 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 27.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Генка» всего одна победа при 2 коллизиях.

Не сыграют: Йира Сор, Азиз Уаттара, Алю Фадера — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Генк» выглядит крайне нестабильно. Потенциал у команды высокий, но победы даются слишком натужно.

При этом отлично вписался в игру команды левый защитник Эдуард Соболь. Украинец сразу и прочно застолбил за собой место в основе.

В предыдущем туре чемпионата «Генк» уверенно переиграл «Моленбек» (3:1). Один из мячей на счету Толуваласе Арокодаре, отличившегося уже 8 раз в нынешнем чемпионате.

«Генк» сражается за попадание в первую шестерку. Впрочем, даже до третьего места не хватает всего 5 очков.

Статистика для ставок

«Шарлеруа» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Генк» еще ни разу не проигрывала «Козенце»

«Шарлеруа» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.73 и 2.14.

Прогноз: Гости явно намерены оказаться в первой шестерке, и явно пойдут в атаку с первых минут встречи.

«Шарлеруа» традиционно неудачно играет с «Генком», к тому же забивает с огромнейшей натугой.

Ставка: Победа «Генка» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече будут осторожничать.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.14