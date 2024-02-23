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    Удачная гастроль «Сампы»?

    «Козенца» — «Сампдория». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, Серия B, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Козенца» — «Сампдория»
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    В рамках 26-го тура чемпионата Италии 23 февраля пройдет матч «Козенца» — «Сампдория». Начало — 22:30 (мск). «Козенца» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 23 Февраля 2024 года
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    «Козенца»

    Турнирное положение: «Козенца» в нынешнем сезоне борется за попадание в топ-8. Ныне она находится на 11 месте таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах игроки «Козенцы» настреляли всего 29 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три зачетных балла. «Козенца» уверенно переиграла «Лекко» (3:1).

    Вообще, в трех своих последних матчах чемпионата «Козенца» набрала всего 5 очков. Более того, вот уже 5 матчей к ряду команда обходится без поражений.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота «Козенца» пропустила 5 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Козенца» лишь на 2 очка отстает от пресловутой зоны стыковых матчей. Так что есть мотивация как можно скорее подняться в топ-8.

    Поединки против «Сампы» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Козенца» проиграла трижды при 2 ничьих.

    Стоит отметить, что «Козенца» еще ни разу не побеждала генуэзцев. Более того, три последних очных поединка были проиграны.

    «Сампдория»

    Турнирное положение: «Сампдория» в нынешнем сезоне выступает явно хуже ожиданий. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 39.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сампы» всего одна победа при 2 коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сампдория» выглядит нестабильно. Потенциал у команды высокий, но всякий раз чего-то не хватает.

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    Более того, генуэзцы совсем рядом с опасной зоной — в трех очках от нее. Да и проиграла «Сампдория» уже 11 раз в чемпионате.

    В предыдущем туре чемпионата «Сампа» упустила верную победу. Поединок с «Бришией» завершился мировой (1:1).

    Генуэзцам пора браться за ум. «Сампдория» еще способна включиться в гонку за попадание в первую восьмерку. Ресурсы для этого имеются.

    Статистика для ставок

    • «Козенца» не проигрывала в 5 своих последних матчах

    • «Сампдория» еще ни разу не проигрывала «Козенце»

    • «Козенца» уступила генуэзцам в трех последних очных битвах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Козенца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.41 и 1.57.

    Прогноз: Гости явно намерены выбраться из нижней части турнирной таблицы, к тому же вполне способны прибавить в плане реализации.

    «Козенца» традиционно неудачно играет с «Сампой», к тому же забивает с огромнейшей натугой.

    Ставка: Победа «Сампдории» за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют 2 и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.41

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    «Козенца» — «Сампдория»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Сампы»?
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