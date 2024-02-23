«Козенца»
Турнирное положение: «Козенца» в нынешнем сезоне борется за попадание в топ-8. Ныне она находится на 11 месте таблицы.
При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах игроки «Козенцы» настреляли всего 29 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три зачетных балла. «Козенца» уверенно переиграла «Лекко» (3:1).
Вообще, в трех своих последних матчах чемпионата «Козенца» набрала всего 5 очков. Более того, вот уже 5 матчей к ряду команда обходится без поражений.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота «Козенца» пропустила 5 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Козенца» лишь на 2 очка отстает от пресловутой зоны стыковых матчей. Так что есть мотивация как можно скорее подняться в топ-8.
Поединки против «Сампы» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Козенца» проиграла трижды при 2 ничьих.
Стоит отметить, что «Козенца» еще ни разу не побеждала генуэзцев. Более того, три последних очных поединка были проиграны.
«Сампдория»
Турнирное положение: «Сампдория» в нынешнем сезоне выступает явно хуже ожиданий. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице.
Команда забила 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 39.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сампы» всего одна победа при 2 коллизиях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сампдория» выглядит нестабильно. Потенциал у команды высокий, но всякий раз чего-то не хватает.
Более того, генуэзцы совсем рядом с опасной зоной — в трех очках от нее. Да и проиграла «Сампдория» уже 11 раз в чемпионате.
В предыдущем туре чемпионата «Сампа» упустила верную победу. Поединок с «Бришией» завершился мировой (1:1).
Генуэзцам пора браться за ум. «Сампдория» еще способна включиться в гонку за попадание в первую восьмерку. Ресурсы для этого имеются.
Статистика для ставок
- «Козенца» не проигрывала в 5 своих последних матчах
- «Сампдория» еще ни разу не проигрывала «Козенце»
- «Козенца» уступила генуэзцам в трех последних очных битвах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Козенца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.41 и 1.57.
Прогноз: Гости явно намерены выбраться из нижней части турнирной таблицы, к тому же вполне способны прибавить в плане реализации.
«Козенца» традиционно неудачно играет с «Сампой», к тому же забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Сампдории» за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют 2 и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41