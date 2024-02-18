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    «Бетис» обеспечит голевое шоу

    «Бетис» — «Алавес». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 18 февраля 2024 года

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    Набиль Фекир
    В рамках 25-го тура чемпионата Испании 18 февраля пройдет матч «Бетис» — «Алавес». Начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Февраля 2024 года
    Бетис
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    «Бетис»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Бетис» находится на 6 месте.

    При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 24 матчах севильцы сумели отличиться всего 28 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Бетис — Алавес

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось победить. «Бетис» переиграл «Кадис» со счетом 2:0.

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Бетис» набрал 7 очков. Севильцы не смогли обыграть только «Хетафе» (1:1).

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мяча. Причем в свои ворота «Бетис» пропустил столько же.

    Не сыграют: Иско, Марк Бартра, Айозе Перес, Гвидо Родригес, Абнер — травмированы.

    Состояние команды: «Бетис» явно способен оказаться в первой пятерке. Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Особенно не хватает Иско.

    При этом предстоящая игра с весьма нестабильным оппонентом — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Бетис» традиционно удачно противостоит «Алавесу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 24 мяча, пропустив в свои ворота 31.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Алавеса» лишь 2 виктории и ничья.

    Не сыграют: Александр Седлар, Хави Лопес — травмированы.

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  • 15/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Алавес» не борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 10 зачетными баллами.

    Вот только побеждает команда довольно редко. В 24 поединках Примеры в активе у «Алавеса» всего 7 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в двух своих последних матчах «Алавес» набрал лишь один балл.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Плюс ко всему, «Алавес» уже два года не проигрывал «Бетису».

    Статистика для ставок

    • «Бетис» является одной из самых миролюбивых команд Примеры — 11 ничьих

    • «Алавес» забивает в среднем ровно гол за матч

    • «Бетис» пропускает в среднем один мяч за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.54, а победа соперника — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит, будут активно атаковать.

    «Бетис», несмотря на переполненный лазарет, просто обязан подниматься в первую пятерку, да и «Алавесу» нужно отдаляться от опасной зоны.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бетис» сумеет переиграть столь ершистого оппонента.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.14

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    «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» обеспечит голевое шоу
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