В рамках 25-го тура чемпионата Испании 18 февраля пройдет матч «Бетис» — «Алавес». Начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. Ныне «Бетис» находится на 6 месте.

При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 24 матчах севильцы сумели отличиться всего 28 результативными ударами.

Коэффициенты матча Бетис — Алавес 1X2Новым игрокам 2.133.303.80Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось победить. «Бетис» переиграл «Кадис» со счетом 2:0.

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Бетис» набрал 7 очков. Севильцы не смогли обыграть только «Хетафе» (1:1).

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мяча. Причем в свои ворота «Бетис» пропустил столько же.

Не сыграют: Иско, Марк Бартра, Айозе Перес, Гвидо Родригес, Абнер — травмированы.

Состояние команды: «Бетис» явно способен оказаться в первой пятерке. Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Особенно не хватает Иско.

При этом предстоящая игра с весьма нестабильным оппонентом — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «Бетис» традиционно удачно противостоит «Алавесу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Команда забила 24 мяча, пропустив в свои ворота 31.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Алавеса» лишь 2 виктории и ничья.

Не сыграют: Александр Седлар, Хави Лопес — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Алавес» не борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 10 зачетными баллами.

Вот только побеждает команда довольно редко. В 24 поединках Примеры в активе у «Алавеса» всего 7 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в двух своих последних матчах «Алавес» набрал лишь один балл.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Плюс ко всему, «Алавес» уже два года не проигрывал «Бетису».

Статистика для ставок

«Бетис» является одной из самых миролюбивых команд Примеры — 11 ничьих

«Алавес» забивает в среднем ровно гол за матч

«Бетис» пропускает в среднем один мяч за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.54, а победа соперника — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит, будут активно атаковать.

«Бетис», несмотря на переполненный лазарет, просто обязан подниматься в первую пятерку, да и «Алавесу» нужно отдаляться от опасной зоны.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бетис» сумеет переиграть столь ершистого оппонента.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.14