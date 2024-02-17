«Бернли»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне чемпионата. В настоящий момент «Бернли» занимает только девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.
«Бордовые» по итогам 24 матчей имеют в своем активе 13 пунктов и на 7 баллов отстают от семнадцатой, спасительной строчки, которую занимает «Лутон Таун».
Коэффициенты матча Бёрнли — Арсенал Лондон
Коллектив из Бернли смог 25 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил ровно в два раза больше — 50.
Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» на выезде без шансов уступил «Ливерпулю» (1:3), а до этого в родных стенах поделил очки с «Фулхэмом» (2:2).
Перед этим подопечные Венсана Компани также в гостях проиграли «Манчестер Сити» (1:3), а на своем поле сыграл вничью с «Бернли» (1:1).
До этого также был вылет из Кубка Англии. Коллектив из графства Ланкашир минимально проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре только травмированные Лука Колеошо и Нэйтан Редмонд.
Состояние команды: первый сезон после возвращения в АПЛ «Бернли» проводит крайне неубедительно. Команда показывает не очень качественную игру, которая не дает результата.
«Бордовые» уже вылетели из всех Кубков и идут в зоне вылета АПЛ. В случае вылета этот сезон будет провальным, хотя главной задачей команды остается сохранение прописки в элите.
Во время зимнего трансферного окна коллектив попробовал усилиться, подписав Лоренца Ассинсьона, Датро Фофану, Майкла Паркера и Джо Бевана. Помимо этого, команда отдала некоторых футболистов в аренду, однако они особо не проходили в состав.
«Арсенал»
Турнирное положение: «канониры» продолжают борьбу за чемпионский титул. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице.
«Арсенал» имеет в своем активе 46 очков. Они на два пункта отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.
«Красные» 53 раза отправили мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустили только 22.
Последние матчи: в прошлом туре подопечные Микеля Артеты на выезде разгромили «Вест Хэм» (6:0), а до этого в родных стенах переиграли «Ливерпуль» (3:1).
До этого также была гостевая победа над «Ноттингем Форест» (1:2) и домашняя над «Кристал Пэлас» (5:0).
Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2).
Не сыграют: Фабиу Виейра, Томас Парти, Эмиль Смит-Роу и Юрриен Тимбер находятся в лазарете команды и точно не выйдут на поле в этой игре. Также под большим вопросом участие в поединке Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.
Состояние команды: этот сезон для «канониров» пока что можно называть удачным. «Арсенал» в борьбе за чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, но вылетел из Кубков страны.
«Оружейники» вполне могут рассчитывать на трофей, хотя сделать это будет крайне непросто. В самом престижном клубном турнире Европы соперником команды является «Порту».
Зимой «Арсенал» никого не приобрел, а только лишь некоторых футболистов вернул из арендных соглашений. Также в аренды были отданы игроки, которые не являлись основными.
Статистика для ставок
- «Бернли» не может выиграть уже в 7 матчах во всех соревнованиях
- «Арсенал» имеет серию из 4 подряд побед
- «Бернли» не может выиграть у «Арсенала» на протяжении 4 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.60, а победа «Бернли» — в 9.70.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.
Прогноз: команды борются на разных полюсах турнирной таблице и обеим нужны победа и очки, поэтому ожидаем борьбу и открытый футбол.
«Бернли» и «Арсенал» играют достаточно результативно, поэтому поставим на то, что обе забьют.
Прогноз: «Арсенал» сильнее своего соперника, поэтому поставим на его победу.
Ставка: победа «Арсенала» с форой-1,5 за 1.90.