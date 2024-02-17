В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги 17 февраля пройдет матч «Бернли» — «Арсенал». Начало — 18:00 (мск). «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне чемпионата. В настоящий момент «Бернли» занимает только девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.

«Бордовые» по итогам 24 матчей имеют в своем активе 13 пунктов и на 7 баллов отстают от семнадцатой, спасительной строчки, которую занимает «Лутон Таун».

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Коллектив из Бернли смог 25 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил ровно в два раза больше — 50.

Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» на выезде без шансов уступил «Ливерпулю» (1:3), а до этого в родных стенах поделил очки с «Фулхэмом» (2:2).

Перед этим подопечные Венсана Компани также в гостях проиграли «Манчестер Сити» (1:3), а на своем поле сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

До этого также был вылет из Кубка Англии. Коллектив из графства Ланкашир минимально проиграл «Тоттенхэму» (0:1).

Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре только травмированные Лука Колеошо и Нэйтан Редмонд.

Состояние команды: первый сезон после возвращения в АПЛ «Бернли» проводит крайне неубедительно. Команда показывает не очень качественную игру, которая не дает результата.

«Бордовые» уже вылетели из всех Кубков и идут в зоне вылета АПЛ. В случае вылета этот сезон будет провальным, хотя главной задачей команды остается сохранение прописки в элите.

Во время зимнего трансферного окна коллектив попробовал усилиться, подписав Лоренца Ассинсьона, Датро Фофану, Майкла Паркера и Джо Бевана. Помимо этого, команда отдала некоторых футболистов в аренду, однако они особо не проходили в состав.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониры» продолжают борьбу за чемпионский титул. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице.

«Арсенал» имеет в своем активе 46 очков. Они на два пункта отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

«Красные» 53 раза отправили мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустили только 22.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Микеля Артеты на выезде разгромили «Вест Хэм» (6:0), а до этого в родных стенах переиграли «Ливерпуль» (3:1).

До этого также была гостевая победа над «Ноттингем Форест» (1:2) и домашняя над «Кристал Пэлас» (5:0).

Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2).

Не сыграют: Фабиу Виейра, Томас Парти, Эмиль Смит-Роу и Юрриен Тимбер находятся в лазарете команды и точно не выйдут на поле в этой игре. Также под большим вопросом участие в поединке Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.

Состояние команды: этот сезон для «канониров» пока что можно называть удачным. «Арсенал» в борьбе за чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, но вылетел из Кубков страны.

«Оружейники» вполне могут рассчитывать на трофей, хотя сделать это будет крайне непросто. В самом престижном клубном турнире Европы соперником команды является «Порту».

Зимой «Арсенал» никого не приобрел, а только лишь некоторых футболистов вернул из арендных соглашений. Также в аренды были отданы игроки, которые не являлись основными.

Статистика для ставок

«Бернли» не может выиграть уже в 7 матчах во всех соревнованиях

«Арсенал» имеет серию из 4 подряд побед

«Бернли» не может выиграть у «Арсенала» на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.60, а победа «Бернли» — в 9.70.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: команды борются на разных полюсах турнирной таблице и обеим нужны победа и очки, поэтому ожидаем борьбу и открытый футбол.

«Бернли» и «Арсенал» играют достаточно результативно, поэтому поставим на то, что обе забьют.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.00 .

Прогноз: «Арсенал» сильнее своего соперника, поэтому поставим на его победу.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1,5 за 1.90.