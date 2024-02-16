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    «Ганновер» — «Гройтер Фюрт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Гройтер Фюрт»
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    «Ганновер»
    «Ганновер» в родных стенах сразится с «Гройтер Фюрт» в 22-м туре второй немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 16 февраля и начнется в 20:30 по мск. «Ганновер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 16 Февраля 2024 года

    «Ганновер»

    Турнирное положение: После 21 проведенного тура «Ганновер» с 34 набранными очками разместился на пятой строке в турнирной таблицы второй Бундеслиги. И от третьей позиции отстает всего на три пункта.

    Команда добыла девять викторий, семь встреч еще свела вничью и потерпела пять фиаско. Разница забитых и пропущенных составляет 41:29.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — Гройтер Фюрт

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  • 2.053.653.40Бонус$9500
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    Последние матчи: В минувшем туре «96» на выезде обыграли соседа по турнирке «Гамбург» со счетом 4:3. Причем викторию им удалось вырвать аж на восьмой компенсированной минуте. Отметим, что данная победа стала для них третьей кряду.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Ганновера» нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К этой игре «Ганновер» подходит в прекрасном состоянии. У него 4-матчевая беспроигрышная серия, которая началась мировой, а продолжилась тремя выигрышами. К слову, все поединки этого периода носили верховой характер.

    «Гройтер Фюрт»

    Турнирное положение: «Гройтер Фюрт» в таблице второй Бундеслиги находится на строку выше предстоящего противника, имея в своем активе на балл больше.

    Коллектив отпраздновал десять викторий, пять матчей он еще свел вничью и потерпел шесть поражений, забил 33 гола, а пропустил в свои ворота 26 мячей.

    Последние матчи: «Клеверные» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе их проиграв. Сперва в этот период они уступили в гостях лидирующему «Санкт-Паули» 2:3, а затем дома оказались слабее берлинской «Герты» 1:2.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и смогут сыграть в этом поединке.

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    • Состояние команды: Как указывалось выше, «Гройтер Фюрт» проиграл свои две последние встречи. Но перед этим у «зелено-белых» была 9-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, в которой они смогли выиграть семь раз.

    Статистика для ставок

    • «Ганновер» не смог забить только в двух из восьми минувших встреч чемпионата

    • Забивная серия «Гройтер Фюрт» в рамках чемпионата составляет 11 поединков подряд

    • «Ганновер» выиграл у «Гройтер Фюрт» в трех из шести последних очных встреч при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Ганновера» букмекеры дают коэффициент 2.06. Ничья оценена в 3.72, а победа «Гройтер Фюрт» оценена в 3.37.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.71 и 2.17 соответственно.

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    Прогноз: Вышеперечисленная статистика этих команд указывает на то, что они наверняка проведут результативный поединок и обменяются забитыми мячами.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

    Прогноз: И также ставим здесь еще на ранний гол, ведь зачастую эти команды в своем последнем отрезке проводили гол в самом начале игры.

    Ставка: Первый гол до 15-й минуты за 2.90.

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