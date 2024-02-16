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    «Аль-Ахли» Джидда не заметит оппонента

    «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда
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    Аллан Сен-Максимен
    В рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии 16 февраля пройдет матч «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда. Начало — 20:00 (мск). «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 16 Февраля 2024 года
    Аль-Охдуд
  • Наджран
    •  Аль-Охдуд 20:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Джидда
    •

    «Аль-Ахдуд»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «Аль-Ахдуд» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит откровенно убого. В 19 матчах чемпионата игроки клуба отличились всего 13 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Аль-Ахдуд» проиграл. Команда в контрольном матче уступила московскому «Локомотиву» (0:2).

    А вот до того «Аль-Ахдуд» расписал мировую с «Аль-Фатом» (0:0). Зато чуть ранее команда переиграла «Аль-Шабаб» (1:0).

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 2 мяча. А вот в свои ворота «Аль-Ахдуд» пропустил 4 гола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахдуд» в последних матчах испытывает заметные сложности в плане реализации.

    Поединки с «Аль-Ахли» для команды традиционно проходят успешно. Из трех очных встреч добыты 2 победы при одном поражении.

    Стоит отметить, что «Аль-Ахдуд» относительно неплохо обороняется. Да и дать бой одному из лидеров — уже шикарная мотивация.

    «Аль-Ахли» Джидда

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» Джидда в текущем турнире выглядит достаточно мощно. На текущий момент она находится на 3 месте в чемпионате.

    Команда забила 41 мяч, пропустив в свои ворота 19.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда расписала мировую с «Аль-Насром» (2:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Аль-Ахли» Джидда явно поборется за 2 место в лиге. Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

    С атакой у команды полнейший ажур. В 19 матчах чемпионата забит 41 мяч, 11 из которых записал на свой счет Фирас Аль-Бурайкан.

    Клуб из Джидды явно грезит чемпионской гонкой. Между тем, «Аль-Хиляль» уже вряд ли упустит столь вожделенный титул.

    В этом поединке гости явно постараются быстро добиться нужного результата. Состав у «Аль-Ахли» Джидда явно сильнее, чем у оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» Джидда обыграл «Аль-Ахдуд» лишь 1 раз в 3 очных встречах

    • «Аль-Ахли» Джидда имеет одни из самых надежных тылов в чемпионате — 19 пропущенных мячей

    • «Аль-Ахдуд» имеет худшую атаку в лиге — 13 забитых мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа соперника — в скромные 6.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.53 и 2.28.

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    Прогноз: Гости явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут поединка.

    «Аль-Ахдуд» имеет огромные сложности в плане реализации голевых моментов.

    Ставка: Фора «Аль-Ахли» Джидда -1.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок подарит более 4 забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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    «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» Джидда не заметит оппонента
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