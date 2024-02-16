В рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии 16 февраля пройдет матч «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда. Начало — 20:00 (мск). «Аль-Ахдуд» — «Аль-Ахли» Джидда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Ахдуд»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «Аль-Ахдуд» находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды выглядит откровенно убого. В 19 матчах чемпионата игроки клуба отличились всего 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Аль-Ахдуд» проиграл. Команда в контрольном матче уступила московскому «Локомотиву» (0:2).

А вот до того «Аль-Ахдуд» расписал мировую с «Аль-Фатом» (0:0). Зато чуть ранее команда переиграла «Аль-Шабаб» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 2 мяча. А вот в свои ворота «Аль-Ахдуд» пропустил 4 гола.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахдуд» в последних матчах испытывает заметные сложности в плане реализации.

Поединки с «Аль-Ахли» для команды традиционно проходят успешно. Из трех очных встреч добыты 2 победы при одном поражении.

Стоит отметить, что «Аль-Ахдуд» относительно неплохо обороняется. Да и дать бой одному из лидеров — уже шикарная мотивация.

«Аль-Ахли» Джидда

Турнирное положение: «Аль-Ахли» Джидда в текущем турнире выглядит достаточно мощно. На текущий момент она находится на 3 месте в чемпионате.

Команда забила 41 мяч, пропустив в свои ворота 19.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда расписала мировую с «Аль-Насром» (2:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Аль-Ахли» Джидда явно поборется за 2 место в лиге. Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

С атакой у команды полнейший ажур. В 19 матчах чемпионата забит 41 мяч, 11 из которых записал на свой счет Фирас Аль-Бурайкан.

Клуб из Джидды явно грезит чемпионской гонкой. Между тем, «Аль-Хиляль» уже вряд ли упустит столь вожделенный титул.

В этом поединке гости явно постараются быстро добиться нужного результата. Состав у «Аль-Ахли» Джидда явно сильнее, чем у оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» Джидда обыграл «Аль-Ахдуд» лишь 1 раз в 3 очных встречах

«Аль-Ахли» Джидда имеет одни из самых надежных тылов в чемпионате — 19 пропущенных мячей

«Аль-Ахдуд» имеет худшую атаку в лиге — 13 забитых мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Джидда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа соперника — в скромные 6.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.53 и 2.28.

Прогноз: Гости явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут поединка.

«Аль-Ахдуд» имеет огромные сложности в плане реализации голевых моментов.

Ставка: Фора «Аль-Ахли» Джидда -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок подарит более 4 забитых мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38