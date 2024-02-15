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    «Маккаби» воспользуется кризисной игрой соперника?

    «Маккаби» Х — «Гент». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 февраля 2024 года

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    «Гент»
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Маккаби» Х — «Гент». Начало — в 23:00. «Маккаби» Х — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 23:00 Гент Гент
  • Лига конференций. 1/16 финала
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    «Маккаби» Х

    Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Маккаби» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа израильский клуб финишировал на 3 месте, набрав 5 очков в 6 матчах.

    Израильский коллектив обошел в турнирной таблице греческий «Панатинаикос», который в итоге набрал 4 очка. Выше расположились «Ренн» и «Вильярреал».

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Гент

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    Последние матчи: В Супрлиге Израиля у «Маккаби» пошла победная серия: сначала футболисты Хайфы дома обыграли «Маккаби» Тель-Авив (2:0), а затем была гостевая виктория над «Бейтаром» (2:0).

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    Не сыграют: Шуранов, Менахем и Хазиза — у всех травм, а Корнуд пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

    Состояние команды: «Маккаби» улучшил положение в турнирной таблице чемпионат Ираиля. Израильский клуб расположился на 3 месте, набрав 24очка.

    «Гент»

    Путь в плей-офф: «Гент» изначально завоевал путевку в основную сетку Лиги конференций. В своем квартете бельгийцы набрали 13 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь «Маккаби» из Тель-Авива.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Гент» проиграл команде «Серкль Брюгге» (1:2). В проигршную серию команды также входят матчи против «Андерлехта» (0:1) и «Синт-Трёйден» (1:4). В турнирной таблице команды занимает 6 место с активом в 39 очков.

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    • Не сыграет: Кумс, Нарди, Хюльсагер и Торунарига — все травмированы, лисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Гент» сейчас находится в игровом кризисе, бельгийцы не могут добиться в шестом матче подряд, включая чемпионат и Кубок страны.

    Статистика для ставок

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    • «Гент» не может выиграть шестой матч подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой.

    На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.54, а победа хозяев — в 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81 и 2.01 соответственно.

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    Прогноз: У «Маккаби» есть сейчас прекрасная возможность переиграть своего бельгйского визави. «Гент» находится в игровом кризисе и не скоро из него выйдет.

    Ставка: Фора «Маккаби» (0) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Есть вероятность, что соперники сыграют в верховой футбол.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Маккаби» Х — «Гент»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. «Маккаби» воспользуется кризисной игрой соперника?
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