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    «Флуминенсе» сразу понесется в атаку

    «Флуминенсе» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат штата Кариока, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Васко да Гама»
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    «Флуминенсе»
    В рамках 8-го тура чемпионата штата Кариока Бразилии 15 февраля пройдет матч «Флуминенсе» — «Васко да Гама». Начало — 03:30 (мск). «Флуминенсе» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение:: Эта команда в текущем чемпионате штата Кариока борется за 1 место. Ныне «Флуминенсе» как раз лидирует.

    При этом атака команды выглядит довольно таки мощно. В 7 матчах игроки «Флуминенсе» сумели отличиться 14 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла очередную викторию. «Флуминенсе» минимально одолел «Сампаю Корреа».

    Вообще, в 5 своих последних матча чемпионата штата «Флуминенсе» добыл 13 очков. Команда не обыграла только «Боавишту» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть голевую статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Флуминенсе» пропустил 3 мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Флуминенсе» на 2 очка опережает «Фламенго». Да и атакует команда лучше всех в своей лиге.

    При этом команда еще ни разу не проигрывала в чемпионате штата. В 7 матчах было добыто 5 побед при двух паритетах.

    Стоит отметить, что «Флуминенсе» традиционно успешно противостоит «Васко да Гама». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одном поражении.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» в нынешнем сезоне также настроен решительно. Сейчас команда находится на 4 месте в таблице.

    Команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Последние матчи: в последних пяти матчах чемпионата штата Кариока в активе у «Васко да Гамы» лишь две виктории.

    Не сыграют: Травмированных нет

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    • Состояние команды: в нынешнем чемпионате штата «Васко да Гама» намерена побороться за 1 строчку. Отставание от нее ныне составляет 5 очков.

    В своем последнем матче «Васко да Гама» сумел добыть победу. Команда с минимальным счетом переиграла «Одакс».

    Команда весьма неплохо выглядит в плане надежности собственных тылов. Например, «Васко да Гама» не пропускала в 2 своих последних матчах.

    Из пяти последних очных поединков с «Флуминенсеом» команда выиграла всего однажды. Причем случилось это в сентябре минувшего года (4:2).

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате штата

    • «Васко да Гама» не пропускала в 2 своих последних матчах

    • «Флуминенсе» забивает чаще всех в чемпионате штата — 14 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.58, а победа гостей — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены укрепить свое лидерство, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут.

    «Флуминенсе» отлично смотрится в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессивных атакующих действий.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников так и не сумеет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

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    «Флуминенсе» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» сразу понесется в атаку
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