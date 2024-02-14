В рамках 32-го тура чемпионата Англии 14 февраля пройдет матч «Хаддерсфилд» — «Сандерленд». Начало — 22:45 (мск). «Хаддерсфилд» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Хаддерсфилд» находится на 21 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 31 матче игроки «Хаддерсфилда» сумели отличиться лишь 36 результативными ударами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять хотя бы балл. «Хаддерсфилд» уступил «Саутгемптону» (3:5).

А вот до того «Хаддерсфилд» победил. Команда уверенно переиграла «Шеффилд Уэнсдей», отправив в ворота «сов» 4 безответных мяча.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота «Хаддерсфилд» пропустил 8 голов.

Не сыграют: Джахейм Хэдли, Делан Бургцорг, Оливер Тертон — травмированы. Киан Харратт — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Хаддерсфилд» лишь на 2 зачетных пункта опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.

При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 52 мяча.

Стоит отметить, что «Хаддерсфилд» традиционно сложно противостоит «Сандерленд». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» в нынешнем сезоне активно сражается за повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 7 месте в турнирной таблице.

Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота 34.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сандерленд» 2 победы при 2 поражениях.

Не сыграют: Деннис Сиркин — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Сандерленд» явно не блещет стабильностью результатов. «Черные коты» сильны, но пока никак не закрепятся в топ-6.

Команда слишком часто проигрывает. В 31 матче в пассиве у нее уже 12 коллизий в чемпионате.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок. А вот в последних матчах «Сандерленд» несколько прибавил, особенно в плане реализации.

Постепенно вписывается в игровой ансамбль Назарий Русин. Украинец действует на острие атак, постепенно прибавляя.

Статистика для ставок

«Хаддерсфилд» чаще всех в лиге играет в ничью — 13 раз

«Сандерленд» в 3 последних матчах набрал 7 очков

«Хаддерсфилд» лишь на 2 очка опережает опасную зону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.46, а победа гостей — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

И те, и другие имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Сандерленд» продолжит свой подъем в топ-6.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.08