«Хаддерсфилд»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Хаддерсфилд» находится на 21 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 31 матче игроки «Хаддерсфилда» сумели отличиться лишь 36 результативными ударами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять хотя бы балл. «Хаддерсфилд» уступил «Саутгемптону» (3:5).
А вот до того «Хаддерсфилд» победил. Команда уверенно переиграла «Шеффилд Уэнсдей», отправив в ворота «сов» 4 безответных мяча.
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота «Хаддерсфилд» пропустил 8 голов.
Не сыграют: Джахейм Хэдли, Делан Бургцорг, Оливер Тертон — травмированы. Киан Харратт — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Хаддерсфилд» лишь на 2 зачетных пункта опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.
При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 52 мяча.
Стоит отметить, что «Хаддерсфилд» традиционно сложно противостоит «Сандерленд». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» в нынешнем сезоне активно сражается за повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 7 месте в турнирной таблице.
Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота 34.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сандерленд» 2 победы при 2 поражениях.
Не сыграют: Деннис Сиркин — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Сандерленд» явно не блещет стабильностью результатов. «Черные коты» сильны, но пока никак не закрепятся в топ-6.
Команда слишком часто проигрывает. В 31 матче в пассиве у нее уже 12 коллизий в чемпионате.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок. А вот в последних матчах «Сандерленд» несколько прибавил, особенно в плане реализации.
Постепенно вписывается в игровой ансамбль Назарий Русин. Украинец действует на острие атак, постепенно прибавляя.
Статистика для ставок
- «Хаддерсфилд» чаще всех в лиге играет в ничью — 13 раз
- «Сандерленд» в 3 последних матчах набрал 7 очков
- «Хаддерсфилд» лишь на 2 очка опережает опасную зону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.46, а победа гостей — в скромные 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.06 и 1.77.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
И те, и другие имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Сандерленд» продолжит свой подъем в топ-6.
Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.08