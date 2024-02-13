«Зенит» — «Сантос». Матч пройдет в рамках Кубка Равноправия 13 февраля, начало — 17:00 (мск) «Зенит» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: после двух матчей команда Сергея Семака лидирует в Кубке Равноправия с шестью очками и обеспечила себе победу на турнире.

Последние матчи: в предыдущей игре «Зенит» разгромил «Шанхай Шеньхуа» со счетом 6:0. Голы за питерский клуб забивали Дуглас Сантос, Мантуан, Педро и Матео Кассьерра, оформивший хет-трик.

Ранее также была уверенная победа над катарским «Аль-Духаилем» (2:0).

Не сыграют: «Зенит» подойдет к этому матчу практически без потерь, исключение только составляет проблемный Вендел.

Состояние команды: «Зенит» очень бодро стартовал в этом году, показывает неплохое качество футбола, довольно уверенно играет у собственных ворот.

«Сантос»

Турнирное положение: сейчас бразильский клуб идет на третьем месте в турнире с 2 очками и не имеет возможности подняться выше.

Последние матчи: с катарским «Аль-Духаилем» «Сантос» сыграл вничью со счетом 2:2, но был точнее в серии пенальти.

В первом туре уступил китайскому «Шанхай Шеньхуа» (1:4).

Не сыграют: большая часть основного состава играет сейчас выступает в чемпионате штате Паулиста, традиционно предваряющий первенство страны. Поэтому здесь выступают преимущественно резервисты.

Состояние команды: «Сантос» старается показывать красивый и техничный футбол, но команде объективно не хватает класса.

Статистика для ставок

«Зенит» в двух матчах на турнире забил 8 голов и не пропустил ни одного гола

«Сантос» пропустил шесть мячей, но при этом три раза поразил ворота соперников

«Зенит» в РПЛ забивает в среднем более одного мяча, «Сантос» в прошлом сезоне пропускал в среднем более одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: победа «Зенита» оценивается в 1,24, тогда как успех «Сантоса» букмекеры оценивают в 9,70, а ничья идет за 7,0.

Прогноз: Класс команд абсолютно несопоставим. «Зенит» играет на турнире основным составом и с высокой самоотдачей, тогда как «Сантос» рассматривает его в качестве проходного соревнования.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1,90.

Прогноз: Если Семак выставит состав приближенный к оптимальному, то можно попробовать более рисковый вариант.

Ставка: победа «Зенита» с форой -2,5 за 2,45.