«Сивасспор» сыграет против «Коньяспора» в рамках 1/8 финала Кубка Турции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 14:30 мск. «Сивасспор» — «Коньяспор»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сивасспор»

На пути в 1/8 финала Кубка Турции «Сивасспор» обыграл «Артвин Хопаспор» (4:0), «Арнавуткой Беледиеспор» (2:1) и «Анкара Кечиоренгючю» (3:2).

По итогам 24-х туров турецькой Суперлиги команда занимает 10-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

В своем последнем матче клуб сыграл вничью. В рамках национального первенства он на чужом поле разошелся миром с «Анкарагюджю» (0:0).

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе, так что у соперника довольно средняя форма.

«Коньяспор»

На пути в 1/8 финала Кубка Турции «Коньяспор» был сильнее «Эрбааспора» (3:0), «Бейоглу Ени Чарши» (3:0) и «Гезтепе» (2:1).

После 30-ти туров второго по рангу английского дивизиона команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в элиту — шестой строчки.

В своем последнем матче клуб сыграл вничью. В рамках национального первенства он на выезде разошелся миром с «Ризеспором» (0:0).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сивасспор», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Коньяспора» оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,83, ведь в трех из четырех последних матчей «Коньяспора» был реализован именно такой сценарий.