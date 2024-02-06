«Саутгемптон» сыграет против «Уотфорда» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Саутгемптон» — «Уотфорд»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Саутгемптон»

В третьем раунде Кубка Англии «Саутгемптон» обыграл «Уолсолл» (4:0), после чего на следующей стадии сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником на выезде, поэтому теперь на своем поле проведет переигровку.

По итогам 29-ти игр второго по рангу дивизиона Англии команда занимает вторую проходную в АПЛ позицию с отрывом в один балл от третьей строчки, которая уже не выводит напрямую в элиту.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Уотфорд 1X2Новым игрокам 1.554.705.70Бонус$9500

В своем последнем матче клуб победил. В рамках национального первенства (Чемпионшип) «Святые» взяли три очка, обыграв на чужом поле «Ротерхэм Юнайтед» (2:0).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 23 поединка во всех турнирах при 14 победах и семи ничьих, так что у него отличная форма.

«Уотфорд»

В третьем раунде Кубка Англии «Уотфорд» обыграл дома «Честерфилд» (2:1), а затем на следующей стадии сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником дома, так что теперь ему нужно побеждать на выезде.

После 30-ти туров второго по рангу английского дивизиона команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в элиту — шестой строчки.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства (Чемпионшип) «Шершни» на своем поле уступили «Кардифф Сити» (0:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Уотфорда» оценивается в 5,70, ничья — в 4,60.

В пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Саутгемптон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,20, ведь в четырех из пяти из последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.