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    Выиграет ли «Саутгемптон» переигровку Кубка Англии?

    «Саутгемптон» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Уотфорд»
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    «Саутгемптон» — фаворит матча
    «Саутгемптон» сыграет против «Уотфорда» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Саутгемптон» — «Уотфорд»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Февраля 2024 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Саутгемптон»

    В третьем раунде Кубка Англии «Саутгемптон» обыграл «Уолсолл» (4:0), после чего на следующей стадии сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником на выезде, поэтому теперь на своем поле проведет переигровку.

    По итогам 29-ти игр второго по рангу дивизиона Англии команда занимает вторую проходную в АПЛ позицию с отрывом в один балл от третьей строчки, которая уже не выводит напрямую в элиту.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Уотфорд

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  • 1.554.705.70Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб победил. В рамках национального первенства (Чемпионшип) «Святые» взяли три очка, обыграв на чужом поле «Ротерхэм Юнайтед» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 23 поединка во всех турнирах при 14 победах и семи ничьих, так что у него отличная форма.

    «Уотфорд»

    В третьем раунде Кубка Англии «Уотфорд» обыграл дома «Честерфилд» (2:1), а затем на следующей стадии сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником дома, так что теперь ему нужно побеждать на выезде.

    После 30-ти туров второго по рангу английского дивизиона команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в элиту — шестой строчки.

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  • 31/01/2024

    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства (Чемпионшип) «Шершни» на своем поле уступили «Кардифф Сити» (0:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Уотфорда» оценивается в 5,70, ничья — в 4,60.

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    В пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Саутгемптон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,20, ведь в четырех из пяти из последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Саутгемптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Саутгемптон» переигровку Кубка Англии?
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