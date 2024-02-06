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    «Рейнджеры» забьют и пропустят

    «Рейнджерс» — «Абердин». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Абердин»
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    Джеймс Тавернье
    «Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках 25-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Абердин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 06 Февраля 2024 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Абердин Абердин
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Рейнджерс»

    Эта команда в текущем сезоне борется за чемпионский титул. «Рейнджерс» пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Отставание от «Селтика» составляет всего три очка. Причем у «рейнджеров» еще имеется матч в запасе.

    В своем последнем поединке команда добыла три зачетных балла. «Рейнджерс» переиграл «Ливингстон» со счетом 3:0.

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    Матчи с «Абердином» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчали друг друга.

    Хозяева явно намерены догнать «Селтик». Недооценки соперника с их стороны уж точно не будет, ведь оппонент уж слишком ершистый.

    «Абердин»

    Эта команда нынче сражается за попадание в первую шестерку. «Абердин» идет на 8 месте, отставая от искомой позиции на один пункт.

    Причем проблемы в обороне являются главным бичом команды. В ее воротах побывало 34 мяча в 22 поединках.

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    • В своем последнем поединке «Абердин» не дал себя обыграть лидеру. Матч с «Селтиком» завершился мировой (1:1).

    Причем эта ничья стала для команды второй к ряду. Вот только без побед «Абердин» обходится в четырех своих последних матчах.

    И уж точно «Абердин» постарается ограбить на очки еще одного местного гранда. Легко «рейнджерам» уж точно не будет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Абердина» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.65.

    «Рейнджерс» сражается за чемпионский титул, однако традиционно сложно противостоит «Абердину».

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.

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