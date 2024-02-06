«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках 25-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Абердин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Эта команда в текущем сезоне борется за чемпионский титул. «Рейнджерс» пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Отставание от «Селтика» составляет всего три очка. Причем у «рейнджеров» еще имеется матч в запасе.

В своем последнем поединке команда добыла три зачетных балла. «Рейнджерс» переиграл «Ливингстон» со счетом 3:0.

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Матчи с «Абердином» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчали друг друга.

Хозяева явно намерены догнать «Селтик». Недооценки соперника с их стороны уж точно не будет, ведь оппонент уж слишком ершистый.

«Абердин»

Эта команда нынче сражается за попадание в первую шестерку. «Абердин» идет на 8 месте, отставая от искомой позиции на один пункт.

Причем проблемы в обороне являются главным бичом команды. В ее воротах побывало 34 мяча в 22 поединках.

В своем последнем поединке «Абердин» не дал себя обыграть лидеру. Матч с «Селтиком» завершился мировой (1:1).

Причем эта ничья стала для команды второй к ряду. Вот только без побед «Абердин» обходится в четырех своих последних матчах.

И уж точно «Абердин» постарается ограбить на очки еще одного местного гранда. Легко «рейнджерам» уж точно не будет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.29.

На викторию «Абердина» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.65.

«Рейнджерс» сражается за чемпионский титул, однако традиционно сложно противостоит «Абердину» .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.