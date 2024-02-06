«Неа Саламина» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимасол в рамках 23-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:00 мск. «Неа Саламина» — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Неа Саламина»

Эта команда в текущем сезоне выступает не столь успешно. «Неа Саламина» пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах чемпионата Кипра пропущено 35 мячей.

Предыдущий матч «Неа Саламина» не может записать себе в актив. Команда по всем статьям уступила АЕЛу (1:3).

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Матчи с «Арисом» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних очных встречи были проиграны.

Хозяева явно намерены дать бой действующему чемпиону. Правда, последняя виктория над «Арисом» случилась еще 6 лет назад.

«Арис» Лимасол

Эта команда нынче сражается за чемпионский титул. «Арис» Лимасол идет на 2 месте, отставая от лидера на 4 пункта.

Причем забила команда 43 мяча в 22 поединках. При этом в свои ворота пропущено всего 20 мячей.

В своем последнем поединке «Арис» Лимасол добыл яркую викторию. Команда Александра Кокорина разгромила «Отеллос Атиноу» (4:0).

Клуб из Лимасола отлично проводит зимний цикл. Шесть последних поединков принесли команде победы.

И уж точно «Арис» Лимасол постарается взять три очка. Кокорин и его партнеры будут максимально агрессивными у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» Лимасол предлагают — 1.69.

На викторию «Неа Саламины» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.92.

«Арис» Лимасол сражается за чемпионский титул, и явно начнет поединок с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.