«Гранада»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в Примере. «Гранада» пребывает на предпоследнем месте таблицы.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах чемпионата в воротах «Гранады» побывало уже 44 мяча.
Коэффициенты матча Гранада — Лас-Пальмас
В минувшем туре Примеры команда вновь потерпела поражение. Команда уступила «Хетафе» со счетом 0:2.
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Причем в трех своих последних матчах «Гранада» уходила с поля без забитых мячей. Да и выиграть удалось лишь дважды в 22 матчах чемпионата.
Хозяева всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Так что в этой встрече они точно будут максимально активными у ворот соперника.
«Лас-Пальмас»
Этой команде в нынешнем чемпионате выступает вполне продуктивно. «Лас-Пальмас» находится на 9 месте в таблице.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 22 матчах Примеры пропущено всего 19 мячей.
В своем последнем поединке «Лас-Пальмас» потерпел поражение. Дома команда дала бой мадридскому «Реалу», но в итоге уступила (1:2).
А вот до того команда дважды подряд победила в матчах чемпионата. Правда, после того было еще поражение в контрольном матче от «Викинга» (0:2).
И уж точно «Лас-Пальмас» постарается зацепиться за очки. Да и вообще, из трех последних очных поединков с «Гранадой» команда выиграла дважды.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.33.
На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.43.
«Гранада» сражается за выживание, и
Наш прогноз — Победа «Гранады». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.