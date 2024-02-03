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    Сумеет ли «Гранада» победить?

    «Гранада» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Примера, 3 февраля 2024 года

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    «Гранада»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Февраля 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 18:15 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Гранада»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в Примере. «Гранада» пребывает на предпоследнем месте таблицы.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах чемпионата в воротах «Гранады» побывало уже 44 мяча.

    Коэффициенты матча Гранада — Лас-Пальмас

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    В минувшем туре Примеры команда вновь потерпела поражение. Команда уступила «Хетафе» со счетом 0:2.

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    Причем в трех своих последних матчах «Гранада» уходила с поля без забитых мячей. Да и выиграть удалось лишь дважды в 22 матчах чемпионата.

    Хозяева всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Так что в этой встрече они точно будут максимально активными у ворот соперника.

    «Лас-Пальмас»

    Этой команде в нынешнем чемпионате выступает вполне продуктивно. «Лас-Пальмас» находится на 9 месте в таблице.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 22 матчах Примеры пропущено всего 19 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Лас-Пальмас» потерпел поражение. Дома команда дала бой мадридскому «Реалу», но в итоге уступила (1:2).

    А вот до того команда дважды подряд победила в матчах чемпионата. Правда, после того было еще поражение в контрольном матче от «Викинга» (0:2).

    И уж точно «Лас-Пальмас» постарается зацепиться за очки. Да и вообще, из трех последних очных поединков с «Гранадой» команда выиграла дважды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.43.

    «Гранада» сражается за выживание, и явно постарается приблизиться к спасительному 17 месту.

    Наш прогноз — Победа «Гранады». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.

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    «Гранада» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Гранада» победить?
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