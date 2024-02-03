«Гранада» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гранада»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в Примере. «Гранада» пребывает на предпоследнем месте таблицы.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах чемпионата в воротах «Гранады» побывало уже 44 мяча.

Коэффициенты матча Гранада — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 2.303.303.35Бонус$9500

В минувшем туре Примеры команда вновь потерпела поражение. Команда уступила «Хетафе» со счетом 0:2.

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Причем в трех своих последних матчах «Гранада» уходила с поля без забитых мячей. Да и выиграть удалось лишь дважды в 22 матчах чемпионата.

Хозяева всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Так что в этой встрече они точно будут максимально активными у ворот соперника.

«Лас-Пальмас»

Этой команде в нынешнем чемпионате выступает вполне продуктивно. «Лас-Пальмас» находится на 9 месте в таблице.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 22 матчах Примеры пропущено всего 19 мячей.

В своем последнем поединке «Лас-Пальмас» потерпел поражение. Дома команда дала бой мадридскому «Реалу», но в итоге уступила (1:2).

А вот до того команда дважды подряд победила в матчах чемпионата. Правда, после того было еще поражение в контрольном матче от «Викинга» (0:2).

И уж точно «Лас-Пальмас» постарается зацепиться за очки. Да и вообще, из трех последних очных поединков с «Гранадой» команда выиграла дважды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.33.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.43.

«Гранада» сражается за выживание, и явно постарается приблизиться к спасительному 17 месту .

Наш прогноз — Победа «Гранады». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.