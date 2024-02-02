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    Ставим на голевой обмен?!

    Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет). Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет)
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    Сборная Колумбии (до 23 лет)
    Колумбия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Боливией (до 23 лет) в рамках 5-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:00 мск. Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Колумбия (до 23 лет)

    Эта команда квалификацию на Олимпийские игры уже провалила. Колумбийцы нынче последние в своем квинтете.

    Не набрав ни одного очка, команда умудрилась не забить ни разу. Причем в свои ворота пропущено 6 мячей.

    Свой последний поединок команда также провела неудачно. Сборная Колумбии (до 23 лет) с минимальным счетом уступила венесуэльцам.

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    А вот до того была закономерная коллизия в матче с бразильцами (0:2). Да и эквадорцам Колумбия (до 23 лет) проиграла с треском (0:3).

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Колумбийцы постараются завершить квалификации не на последнем месте.

    Боливия (до 23 лет)

    Эта команда выше нынешней 4 строчки уже не поднимется. От боливийцев никто и не ждал чуда, и его не произошло.

    В трех матчах квалификации в воротах команды побывало 6 мячей. А вот забила Боливия (до 23 лет) всего трижды.

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    • В предыдущем туре квалификации боливийцы вновь уступили. Команда не смогла ничего поделать с эквадорскими сверстниками (0:2).

    До того команда дала бой бразильцам, однако все-таки уступила с минимальным счетом. Так что единственным позитивом остается боевая ничья с венесуэльцами (3:3).

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются не уступить. Тем более, команда выглядит в атаке лучше оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (до 23 лет) предлагают — 1.66.

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    На викторию Боливии (до 23 лет) дают — 5.06, ничья оценена — в 3.68.

    Обеим командам уже ничего не светит, так что в этой встрече они явно будут действовать без оглядки на тылы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.

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    Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет): прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен?!
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