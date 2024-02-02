Колумбия (до 23 лет)
Эта команда квалификацию на Олимпийские игры уже провалила. Колумбийцы нынче последние в своем квинтете.
Не набрав ни одного очка, команда умудрилась не забить ни разу. Причем в свои ворота пропущено 6 мячей.
Свой последний поединок команда также провела неудачно. Сборная Колумбии (до 23 лет) с минимальным счетом уступила венесуэльцам.
А вот до того была закономерная коллизия в матче с бразильцами (0:2). Да и эквадорцам Колумбия (до 23 лет) проиграла с треском (0:3).
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Колумбийцы постараются завершить квалификации не на последнем месте.
Боливия (до 23 лет)
Эта команда выше нынешней 4 строчки уже не поднимется. От боливийцев никто и не ждал чуда, и его не произошло.
В трех матчах квалификации в воротах команды побывало 6 мячей. А вот забила Боливия (до 23 лет) всего трижды.
В предыдущем туре квалификации боливийцы вновь уступили. Команда не смогла ничего поделать с эквадорскими сверстниками (0:2).
До того команда дала бой бразильцам, однако все-таки уступила с минимальным счетом. Так что единственным позитивом остается боевая ничья с венесуэльцами (3:3).
Нет сомнений, что номинальные гости постараются не уступить. Тем более, команда выглядит в атаке лучше оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (до 23 лет) предлагают — 1.66.
На викторию Боливии (до 23 лет) дают — 5.06, ничья оценена — в 3.68.
Обеим командам уже ничего не светит, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.