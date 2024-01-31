«Герта» сыграет против «Кайзерслаутерна» в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Матч пройдет 31 января, начало — в 22:45 мск. «Герта» — «Кайзерслаутерн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Герта»

На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Герта» преодолела три стадии. Ранее ей удалось обыграть «Карл Цейсс» (5:0), «Майнц» (3:0) и по пенальти — «Гамбург» (3:3).

Команда выступает во второй Бундеслиге, где по итогам 19-ти туров чемпионата занимает 10-ю позицию с отставанием в девять очков от зоны плей-офф за выход в первую Бундеслигу.

Коэффициенты матча Герта — Кайзерслаутерн 1X2Новым игрокам 2.033.903.50Бонус$9500

В своем последнем поединке клуб потерпел поражение. В рамках второго дивизиона национального первенства он уступил на выезде «Веену» (1:3).

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Кайзерслаутерн»

На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Кайзерслаутерн» преодолел три стадии. Ранее ему удалось обыграть «Рот-Вайсс» из Кобленца (5:0), «Кельн» (3:2) и «Нюрнберг» (2:0).

Команда выступает во второй Бундеслиге, где по итогам 19-ти туров чемпионата занимает 14-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета.

В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках второго дивизиона национального первенства он разгромил на своем поле «Шальке» (4:1).

Этот успех прервал серию поражений коллектива в четыре поединка (три в рамках второй Бундеслиги и один — товарищеский), так что о его форме трудно судить однозначно.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Герту», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Кайзерслаутерна» оценивается в 3,40, ничья — в 3,80.

В четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Герта» выиграет за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Герта» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,90, ведь в трех из пяти последних матчей «Кайзерслаутерн» проигрывал, и при этом было забито больше 2,5 голов.