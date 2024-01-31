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    Пройдет ли «Герта» «Кайзерслаутерн»?

    «Герта» — «Кайзерслаутерн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Кайзерслаутерн»
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    «Герта» — фаворит матча
    «Герта» сыграет против «Кайзерслаутерна» в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Матч пройдет 31 января, начало — в 22:45 мск. «Герта» — «Кайзерслаутерн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Кубок 31 Января 2024 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:45 Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
  • Германия. Кубок
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    «Герта»

    На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Герта» преодолела три стадии. Ранее ей удалось обыграть «Карл Цейсс» (5:0), «Майнц» (3:0) и по пенальти — «Гамбург» (3:3).

    Команда выступает во второй Бундеслиге, где по итогам 19-ти туров чемпионата занимает 10-ю позицию с отставанием в девять очков от зоны плей-офф за выход в первую Бундеслигу.

    Коэффициенты матча Герта — Кайзерслаутерн

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  • 2.033.903.50Бонус$9500
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    В своем последнем поединке клуб потерпел поражение. В рамках второго дивизиона национального первенства он уступил на выезде «Веену» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Кайзерслаутерн»

    На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Кайзерслаутерн» преодолел три стадии. Ранее ему удалось обыграть «Рот-Вайсс» из Кобленца (5:0), «Кельн» (3:2) и «Нюрнберг» (2:0).

    Команда выступает во второй Бундеслиге, где по итогам 19-ти туров чемпионата занимает 14-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета.

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  • 24/01/2024

    • В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках второго дивизиона национального первенства он разгромил на своем поле «Шальке» (4:1).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в четыре поединка (три в рамках второй Бундеслиги и один — товарищеский), так что о его форме трудно судить однозначно.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Герту», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Кайзерслаутерна» оценивается в 3,40, ничья — в 3,80.

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    В четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Герта» выиграет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Герта» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,90, ведь в трех из пяти последних матчей «Кайзерслаутерн» проигрывал, и при этом было забито больше 2,5 голов.

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    «Герта» — «Кайзерслаутерн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Герта» «Кайзерслаутерн»?
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