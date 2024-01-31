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    Аргентинцы не будут медлить

    Чили (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет). Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чили (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет)
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    Сборная Аргентины (до 23 лет)
    Чили (до 23 лет) сыграет на своем поле с Аргентиной (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 31 января, начало — в 02:00 мск. Чили (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Чили (до 23 лет)

    Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит неудачно. Чилийцы в двух матчах выиграли всего раз.

    Главным бичом команды как раз является слабая атака. В двух поединках квалификации забит лишь один мяч.

    Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Чили (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла уругвайцев.

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    А вот до того было обидное поражение от скромных перуанских сверстников (0:1). Да и вообще, чилийцы в этой возрастной категории не блещут.

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент небезгрешен.

    Аргентина (до 23 лет)

    Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Аргентина (до 23 лет) находится на 2 месте в группе B.

    Аргентинцы не столь сильны в плане реализации голевых моментов. В двух матчах сборная Аргентины (до 23 лет) забила всего лишь 3 гола.

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    • В предыдущем туре квалификации аргентинцы добыли три очка. Команда не оставила шансов перуанским одногодкам (2:0).

    До того команда не сумела одолеть парагвайцев (1:1). Впрочем, потенциал у аргентинцев весьма высокий, так что результаты должны пойти в гору.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Аргентинцы априори сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.75.

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    На викторию Чили (до 23 лет) дают — 3.94, ничья оценена — в 3.40.

    Аргентинцы потенциально сильнее всех соперников по группе, и уж точно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.20.

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    Чили (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Аргентинцы не будут медлить
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