Чили (до 23 лет)
Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит неудачно. Чилийцы в двух матчах выиграли всего раз.
Главным бичом команды как раз является слабая атака. В двух поединках квалификации забит лишь один мяч.
Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Чили (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла уругвайцев.
А вот до того было обидное поражение от скромных перуанских сверстников (0:1). Да и вообще, чилийцы в этой возрастной категории не блещут.
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент небезгрешен.
Аргентина (до 23 лет)
Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Аргентина (до 23 лет) находится на 2 месте в группе B.
Аргентинцы не столь сильны в плане реализации голевых моментов. В двух матчах сборная Аргентины (до 23 лет) забила всего лишь 3 гола.
В предыдущем туре квалификации аргентинцы добыли три очка. Команда не оставила шансов перуанским одногодкам (2:0).
До того команда не сумела одолеть парагвайцев (1:1). Впрочем, потенциал у аргентинцев весьма высокий, так что результаты должны пойти в гору.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Аргентинцы априори сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.75.
На викторию Чили (до 23 лет) дают — 3.94, ничья оценена — в 3.40.
Аргентинцы
Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.20.