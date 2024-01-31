Чили (до 23 лет) сыграет на своем поле с Аргентиной (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 31 января, начало — в 02:00 мск. Чили (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Чили (до 23 лет)

Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит неудачно. Чилийцы в двух матчах выиграли всего раз.

Главным бичом команды как раз является слабая атака. В двух поединках квалификации забит лишь один мяч.

Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Чили (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла уругвайцев.

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А вот до того было обидное поражение от скромных перуанских сверстников (0:1). Да и вообще, чилийцы в этой возрастной категории не блещут.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент небезгрешен.

Аргентина (до 23 лет)

Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Аргентина (до 23 лет) находится на 2 месте в группе B.

Аргентинцы не столь сильны в плане реализации голевых моментов. В двух матчах сборная Аргентины (до 23 лет) забила всего лишь 3 гола.

В предыдущем туре квалификации аргентинцы добыли три очка. Команда не оставила шансов перуанским одногодкам (2:0).

До того команда не сумела одолеть парагвайцев (1:1). Впрочем, потенциал у аргентинцев весьма высокий, так что результаты должны пойти в гору.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Аргентинцы априори сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.75.

На викторию Чили (до 23 лет) дают — 3.94, ничья оценена — в 3.40.

Аргентинцы потенциально сильнее всех соперников по группе , и уж точно начнут встречу активно.

Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.20.