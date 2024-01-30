«Лестер» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 22:45 мск. «Лестер» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лестер»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за возвращение в АПЛ. «Лестер» сейчас уверенно лидирует в Чемпионшипе.

«Лисы» прекрасно атакуют, отличившись уже 56 раз. Да и оборона под стать: всего 22 пропущенных мяча в 28 поединках.

Коэффициенты матча Лестер — Суонси 1X2Новым игрокам 1.305.509.50Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда также провела блестяще. «Лестер» в Кубке Англии учинил разгром «Бирмингему» (3:0).

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Наконец-то вернулся в строй Джейми Варди. Капитан «лис» уже даже успел отличиться в кубковой встрече с «браммиз».

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Лестер» явно не собирается сбавлять ход, да и оппонент выглядит бледновато.

«Суонси»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма скромно. «Суонси» пребывает на скромном 16 месте турнирной таблицы.

Валлийцы за выживание не борются, но и в топ-6 вряд ли поднимутся. Да и пропускает команда часто: 44 мяча в 28 поединках.

А вот свой последний поединок «Суонси» провел безобразно. «Лебеди» пропустили пять безответных мячей в кубковой встрече с «Борнмутом» (0:5).

А вот до того команда уступила «Саутгемптону» (1:3). Вообще, в трех своих последних матчах валлийцы пропустили 10 мячей.

Гости по игре выглядят явно слабее соперника. Так что «лебедям» едва ли светит разжиться очками на «Кинг Пауэр».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.31.

На викторию «Суонси» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.55.

«Лестер» на голову сильнее соперника, к тому же обладает резервами усиления игры по ходу матча.

Наш прогноз — Фора «Лестера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.63.