«Лестер»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за возвращение в АПЛ. «Лестер» сейчас уверенно лидирует в Чемпионшипе.
«Лисы» прекрасно атакуют, отличившись уже 56 раз. Да и оборона под стать: всего 22 пропущенных мяча в 28 поединках.
Коэффициенты матча Лестер — Суонси
Свой предыдущий поединок команда также провела блестяще. «Лестер» в Кубке Англии учинил разгром «Бирмингему» (3:0).
Наконец-то вернулся в строй Джейми Варди. Капитан «лис» уже даже успел отличиться в кубковой встрече с «браммиз».
И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Лестер» явно не собирается сбавлять ход, да и оппонент выглядит бледновато.
«Суонси»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма скромно. «Суонси» пребывает на скромном 16 месте турнирной таблицы.
Валлийцы за выживание не борются, но и в топ-6 вряд ли поднимутся. Да и пропускает команда часто: 44 мяча в 28 поединках.
А вот свой последний поединок «Суонси» провел безобразно. «Лебеди» пропустили пять безответных мячей в кубковой встрече с «Борнмутом» (0:5).
А вот до того команда уступила «Саутгемптону» (1:3). Вообще, в трех своих последних матчах валлийцы пропустили 10 мячей.
Гости по игре выглядят явно слабее соперника. Так что «лебедям» едва ли светит разжиться очками на «Кинг Пауэр».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.31.
На викторию «Суонси» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.55.
«Лестер» на голову сильнее соперника, к тому же обладает резервами усиления игры по ходу матча.
Наш прогноз — Фора «Лестера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.63.