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    «Лисы» разойдутся после перерыва

    «Лестер» — «Суонси». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Суонси»
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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 22:45 мск. «Лестер» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Января 2024 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Лестер»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за возвращение в АПЛ. «Лестер» сейчас уверенно лидирует в Чемпионшипе.

    «Лисы» прекрасно атакуют, отличившись уже 56 раз. Да и оборона под стать: всего 22 пропущенных мяча в 28 поединках.

    Коэффициенты матча Лестер — Суонси

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  • 1.305.509.50Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда также провела блестяще. «Лестер» в Кубке Англии учинил разгром «Бирмингему» (3:0).

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    Наконец-то вернулся в строй Джейми Варди. Капитан «лис» уже даже успел отличиться в кубковой встрече с «браммиз».

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Лестер» явно не собирается сбавлять ход, да и оппонент выглядит бледновато.

    «Суонси»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма скромно. «Суонси» пребывает на скромном 16 месте турнирной таблицы.

    Валлийцы за выживание не борются, но и в топ-6 вряд ли поднимутся. Да и пропускает команда часто: 44 мяча в 28 поединках.

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    • А вот свой последний поединок «Суонси» провел безобразно. «Лебеди» пропустили пять безответных мячей в кубковой встрече с «Борнмутом» (0:5).

    А вот до того команда уступила «Саутгемптону» (1:3). Вообще, в трех своих последних матчах валлийцы пропустили 10 мячей.

    Гости по игре выглядят явно слабее соперника. Так что «лебедям» едва ли светит разжиться очками на «Кинг Пауэр».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Суонси» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.55.

    «Лестер» на голову сильнее соперника, к тому же обладает резервами усиления игры по ходу матча.

    Наш прогноз — Фора «Лестера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.63.

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    «Лестер» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лисы» разойдутся после перерыва
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