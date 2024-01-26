Боливия (до 23 лет)
Эта команда нынешнюю квалификацию проводит неудачно. В двух стартовых турах боливийцы набрали всего один балл.
Главным бичом команды является слабая оборона. В двух матчах она дала результативный сбой 4 раза.
Свой последний поединок сборная Боливия (до 23 лет) провела неудачно. Команда с минимальным счетом уступила бразильским одногодкам.
До того боливийцы расписали боевую мировую с венесуэльцами (3:3). Так что в этом поединке им срочно нужно брать очки.
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать в расчете на контратаки. Боливийцам, правда, нужно что-то делать с надежностью своих тылов.
Эквадор (до 23 лет)
Эта команда явно поборется за первое место в группе. Эквадор (до 23 лет) сейчас как раз ее возглавляет, набрав 4 очка.
Эквадорцы неплохо выглядят в атаке. В двух турах квалификации они отличились четырьмя точными выстрелами.
Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. Эквадор (до 23 лет) не сумел одолеть венесуэльцев (1:1).
Зато колумбийские сверстники были разбиты (3:0). Да и в этой встрече эквадорцы уж точно будут агрессивны в атаке.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Эквадор (до 23 лет) явно сильнее столь скромного оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Эквадора (до 23 лет) предлагают — 1.85.
На викторию Боливии (до 23 лет) дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.
Эквадорцы явно сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа Эквадора (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.