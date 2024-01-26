Боливия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Эквадором (до 23 лет) в рамках 3-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 26 января, начало — в 23:00 мск. Боливия (до 23 лет) — Эквадор (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Боливия (до 23 лет)

Эта команда нынешнюю квалификацию проводит неудачно. В двух стартовых турах боливийцы набрали всего один балл.

Главным бичом команды является слабая оборона. В двух матчах она дала результативный сбой 4 раза.

Свой последний поединок сборная Боливия (до 23 лет) провела неудачно. Команда с минимальным счетом уступила бразильским одногодкам.

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До того боливийцы расписали боевую мировую с венесуэльцами (3:3). Так что в этом поединке им срочно нужно брать очки.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать в расчете на контратаки. Боливийцам, правда, нужно что-то делать с надежностью своих тылов.

Эквадор (до 23 лет)

Эта команда явно поборется за первое место в группе. Эквадор (до 23 лет) сейчас как раз ее возглавляет, набрав 4 очка.

Эквадорцы неплохо выглядят в атаке. В двух турах квалификации они отличились четырьмя точными выстрелами.

Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. Эквадор (до 23 лет) не сумел одолеть венесуэльцев (1:1).

Зато колумбийские сверстники были разбиты (3:0). Да и в этой встрече эквадорцы уж точно будут агрессивны в атаке.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Эквадор (до 23 лет) явно сильнее столь скромного оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Эквадора (до 23 лет) предлагают — 1.85.

На викторию Боливии (до 23 лет) дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.

Эквадорцы явно сильнее соперника, и наверняка с первых минут понесутся вперед .

Наш прогноз — Победа Эквадора (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.