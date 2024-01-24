«Зенит» сыграет на своем поле с «Чонбук Моторс» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск. «Зенит» — «Чонбук Моторс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зенит»

Команда Сергея Семака ушла зимовать на 2 месте в РПЛ. Впрочем, сомнений в чемпионстве петербуржцев фактически нет.

Бразильский вектор продолжает развиваться. Да и вообще, по именам состав у питерцев выглядит впечатляюще.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Зенит» в контрольной встрече разнес самаркандское «Динамо» (5:1).

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Да и вообще, атака питерцев вызывает восхищение. Плюс ко всему, явно помогут очередные новички, способные сразу влиться в игру команды.

И уж точно в этой встрече чемпион России будет активно атаковать. «Зенит» постарается быстро найти бреши в обороне корейцев.

«Чонбук Моторс»

Эта команда прошлый чемпионат Южной Кореи провела не столь успешно. В своем чемпионате «Чонбук Моторс» финишировал четвертым.

Причем «Чонбук Моторс» довольно неплохо обороняется. В 38 матчах пропущено всего 35 мячей, что в среднем меньше гола за матч.

В своем последнем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Чонбук Моторс» не смог переиграть «Пари НН» (1:1).

Южнокорейцы явно не боятся команду Семака. Номинальные гости постараются прибавить в атакующей активности.

«Чонбук Моторс» явно будет действовать вторым номером. Корейцы уж точно рассчитывают на надежность собственных тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.56.

На викторию «Чонбук Моторс» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.30.

Команда Семака, как и в первом своем контрольном поединке, наверняка проявит привычную агрессию в атаке .

Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.32.