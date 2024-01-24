«Зенит»
Команда Сергея Семака ушла зимовать на 2 месте в РПЛ. Впрочем, сомнений в чемпионстве петербуржцев фактически нет.
Бразильский вектор продолжает развиваться. Да и вообще, по именам состав у питерцев выглядит впечатляюще.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Зенит» в контрольной встрече разнес самаркандское «Динамо» (5:1).
Да и вообще, атака питерцев вызывает восхищение. Плюс ко всему, явно помогут очередные новички, способные сразу влиться в игру команды.
И уж точно в этой встрече чемпион России будет активно атаковать. «Зенит» постарается быстро найти бреши в обороне корейцев.
«Чонбук Моторс»
Эта команда прошлый чемпионат Южной Кореи провела не столь успешно. В своем чемпионате «Чонбук Моторс» финишировал четвертым.
Причем «Чонбук Моторс» довольно неплохо обороняется. В 38 матчах пропущено всего 35 мячей, что в среднем меньше гола за матч.
В своем последнем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Чонбук Моторс» не смог переиграть «Пари НН» (1:1).
Южнокорейцы явно не боятся команду Семака. Номинальные гости постараются прибавить в атакующей активности.
«Чонбук Моторс» явно будет действовать вторым номером. Корейцы уж точно рассчитывают на надежность собственных тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.56.
На викторию «Чонбук Моторс» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.30.
Команда Семака, как и в первом своем контрольном поединке,
Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.32.