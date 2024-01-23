«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Олимпиком» Ташкент в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Олимпик» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане все никак не покусятся на повышение в классе. Роману Шаронову не удается вывести команду в топ-4.

Более того, зимовать «армейцы» ушли лишь на 12 месте в первой лиге. Да и выиграли всего 6 матчей из 20.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече расписал мировую с ферганским «Нефтчи» (1:1).

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Да и вообще, хабаровчане должны улучшать свою игру и результаты. В контрольных матчах команда будет прибавлять.

И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. «СКА-Хабаровск» мотивирован проявить свои лучшие качества.

«Олимпик» Ташкент

Эта команда минувший чемпионат провела относительно неплохо. Итоговое 9 место стало абсолютно логичным.

Причем «Олимпик» Ташкент имеет сложности с реализацией. В 26 поединках команда отличилась всего 26 раз.

В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Олимпик» Ташкент проиграл «Металлургу» Бекабад (1:2).

Как и у россиян, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Между тем, узбеки могут выдать качественный поединок.

Ташкентцы наверняка не собираются отсиживаться в обороне. «Олимпийцы» явно найдут свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.41.

На викторию «Олимпика» Ташкент дают — 2.77, ничья оценена — в 3.40.

Набирающие форму «армейцы» наверняка проявят высокую атакующую активность .

Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.