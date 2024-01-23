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    Сумеют ли хабаровчане переиграть ташкентцев?

    «СКА-Хабаровск» — «Олимпик» Ташкент. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Олимпик» Ташкент
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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Олимпиком» Ташкент в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Олимпик» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане все никак не покусятся на повышение в классе. Роману Шаронову не удается вывести команду в топ-4.

    Более того, зимовать «армейцы» ушли лишь на 12 месте в первой лиге. Да и выиграли всего 6 матчей из 20.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече расписал мировую с ферганским «Нефтчи» (1:1).

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    Да и вообще, хабаровчане должны улучшать свою игру и результаты. В контрольных матчах команда будет прибавлять.

    И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. «СКА-Хабаровск» мотивирован проявить свои лучшие качества.

    «Олимпик» Ташкент

    Эта команда минувший чемпионат провела относительно неплохо. Итоговое 9 место стало абсолютно логичным.

    Причем «Олимпик» Ташкент имеет сложности с реализацией. В 26 поединках команда отличилась всего 26 раз.

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    • В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Олимпик» Ташкент проиграл «Металлургу» Бекабад (1:2).

    Как и у россиян, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Между тем, узбеки могут выдать качественный поединок.

    Ташкентцы наверняка не собираются отсиживаться в обороне. «Олимпийцы» явно найдут свои шансы в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Олимпика» Ташкент дают — 2.77, ничья оценена — в 3.40.

    Набирающие форму «армейцы» наверняка проявят высокую атакующую активность.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «СКА-Хабаровск» — «Олимпик» Ташкент: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли хабаровчане переиграть ташкентцев?
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