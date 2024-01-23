«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане все никак не покусятся на повышение в классе. Роману Шаронову не удается вывести команду в топ-4.
Более того, зимовать «армейцы» ушли лишь на 12 месте в первой лиге. Да и выиграли всего 6 матчей из 20.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече расписал мировую с ферганским «Нефтчи» (1:1).
Да и вообще, хабаровчане должны улучшать свою игру и результаты. В контрольных матчах команда будет прибавлять.
И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. «СКА-Хабаровск» мотивирован проявить свои лучшие качества.
«Олимпик» Ташкент
Эта команда минувший чемпионат провела относительно неплохо. Итоговое 9 место стало абсолютно логичным.
Причем «Олимпик» Ташкент имеет сложности с реализацией. В 26 поединках команда отличилась всего 26 раз.
В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Олимпик» Ташкент проиграл «Металлургу» Бекабад (1:2).
Как и у россиян, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Между тем, узбеки могут выдать качественный поединок.
Ташкентцы наверняка не собираются отсиживаться в обороне. «Олимпийцы» явно найдут свои шансы в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.41.
На викторию «Олимпика» Ташкент дают — 2.77, ничья оценена — в 3.40.
Набирающие форму «армейцы»
Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.