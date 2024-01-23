Иран — ОАЭ. Матч пройдет в рамках группового турнира Кубка Азии 23 января, начало — 18:00 (мск) Иран — ОАЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Иран

Иран после двух туров лидирует в группе С и уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Азии. В первом матче турнира была разгромлена Палестина со счетом 4:1.

Уже в первом тайме иранцы поразили ворота соперника трижды и спокойно довели матч до победы. Один из голов в этой игре на счету экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Сердара Азмуна.

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Во втором туре пришлось повозиться с неуступчивым Гонконгом. Забив в середине первого тайма, Иран не смог развить свой успех, и мог даже упустить победу, но соперник не реализовал свой момент.

Все прогнозы на футбол

Иран — довольно крепкая по азиатским меркам сборная, которая будет претендовать на победу в турнире. У нее сбалансированный и хороший состав, многие лидеры выступают в европейских чемпионатах и там находятся на хорошем счету.

ОАЭ

Сейчас сборную ОАЭ тренирует португальский специалист Пауло Бенту, который на хорошем счету в своей стране и в разные годы возглавлял «Спортинг» и «Бенфику».

Он был назначен на пост главного тренера летом 2023 года, и под его руководством сборная ОАЭ неплохо стартовала на Кубке Азии. Сейчас у команды четыре очка после двух матчей, она очень близка к выходу из группы.

В первой встрече ОАЭ уверенно победила Гонконг со счетом 3:1. Первый тайм получился очень упорным и завершился ничейным исходом (1:1), но после перерыва сказался класс команды, ей удалось дважды поразить ворота соперника.

Во втором матче группового турнира ОАЭ сыграли вничью с Палестиной (1:1). Все футболисты в составе на Кубок Азии выступают на азиатском континенте, они неплохо сыграны и отлично знают друг друга.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой игре дают на победу Ирана коэффициент 1,65, на ОАЭ — 5,90, а на ничью — 3,70.

Иран обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Азии и, скорее всего, даст отдохнуть некоторым лидерам. Им нет смысла одерживать победу любой ценой.

ОАЭ устроит в этом матче ничья, Иран вряд ли будет против такого исхода, так как останется лидером группы, поэтому мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет, что ОАЭ не проиграет за 2,24.

Любители рискнуть могут попробовать ставку на ничью за 3,70.