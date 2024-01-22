Аргентина (до 23 лет) сыграет на своем поле с Парагваем (до 23 лет) в рамках 1-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 22 января, начало — в 02:00 мск. Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Аргентина (до 23 лет)

Эта команда является главным фаворитом квинтета B. Аргентинцы и по составу выглядят грозно, и вообще мотивированы выиграть группу.

В прошедшем календарном году команда сыграла четыре матча. Причем в них добыто две виктории при одной коллизии.

Свой последний поединок Аргентина (до 23 лет) провела уверенно. Команда легко расправилась с эквадорскими одногодками (2:0).

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Против парагвайцев на уровне этой возрастной категории команда играла лишь однажды. Четыре года назад встреча завершилась вничью (1:1).

В этой встрече аргентинцы явно будут действовать первым номером. Да и вообще, в трех своих последних поединках они оставили свои ворота сухими.

Парагвай (до 23 лет)

Эта команда явно поборется за одно из первых двух мест. Парагвай (до 23 лет) не выглядит мальчиками для битья.

В трех последних матчах 2023 года парагвайцы победили. Дважды были обыграны панамские сверстники (2:1 и 1:0), и один раз эквадорцы (1:0).

Свой последний поединок команда провела неудачно. Парагвай (до 23 лет) по всем статьям уступил уругвайцам (1:4).

Тем не менее, команда явно постарается дать бой признанному фавориту. С мотивацией у парагвайцев проблем не будет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Парагвай (до 23 лет) может найти свой шанс на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.67.

На викторию Парагвая (до 23 лет) дают — 5.26, ничья оценена — в 3.50.

Аргентина (до 23 лет) явно постарается начать встречу максимально активно и агрессивно.

Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.