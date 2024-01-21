«Юнион» сыграет на своем поле с «Синт-Трюйденом» в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 21 января, начало — в 18:00 мск. «Юнион» — «Синт-Трюйден»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юнион»

Команда из Сент-Жиллуа продолжает успешно выступать на трех фронтах. «Юнион» в этом сезоне претендует на победу в швейцарской Суперлиге и уже дошел до четвертьфинала Кубка Бельгии, а в феврале проверит свои силы в плей-офф Лиги конференций.

После 20-ти туров «Юнион» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, а отрыв от второго места, которое занимает «Андерлехт», составляет 6 очков. Подопечные Александера Блессина имеют 48 баллов в своем активе.

«Юнион» отлично проявляет себя в атаке, забив больше всех в лиге — 44 мяча. В обороне команда из Сент-Жиллуа также выглядит надежно. В 20-ти матчах сезона было пропущено лишь 20 мячей. Меньше только у «Брюгге» — 17.

Все прогнозы на футбол

Команда не проигрывает с 9 ноября прошлого года. После неудачи в матче группового этапа с австрийским клубом ЛАСК (0:3) «Юнион» провел 11 матчей во всех турнирах. За этот отрезок подопечные Блессина одержали 8 побед и трижды сыграли вничью. В крайнем туре чемпионата Бельгии «Юнион» поделил очки с «Брюгге» (1:1).

«Синт-Трюйден»

Эта команда из города с тем же названием расположилась ровно в середине таблицы — на 8-м месте. На счету «Синт-Трюйдена» 6 побед, 9 ничьих и 5 поражений (27 очков).

Два матча в зимней паузе «канарейки» сыграли не лучшим образом. Ничьей завершилась встреча с «Хольштайн Киль» (1:1), затем «Синт-Трюйден» также не смог обыграть «Вехен» в формате 2 тайма по 70 минут (2:2).

Вничью завершился и матч крайнего тура чемпионата Бельгии против «Стандарта» (1:1). «Синт-Трюйден» открыл счет на 86-й минуте, но не смог довести встречу до победы, пропустив в компенсированное время (1:1).

Ранее «канарейки» обыграли «Шарлеруа» (1:0), уступили РВД Моленбек (0:3) и сыграли вничью с «Хеверли Лувен» (1:1).

Прогноз и ставки

«Юнион» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев предлагают поставить с коэффициентом 1.35.

Успех «Синт-Трюйдена» оценивается с коэффициентом 9.00, ничья идет за 5.10.

«Юнион» превосходит своего оппонента по всем параметрам и должен уверенно брать три очка в предстоящей встрече. Прогноз и ставка — Победа «Юниона» с форой (-2) за 2.75.

Также предлагаем рассмотреть вариант ставки на индивидуальный тотал меньше 0,5 у гостей с коэффициентом за 1.85.