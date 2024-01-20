США
США не смогли выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ минувшим летом. Штаты смогли дойти до полуфинала, но там проиграли по пенальти Панаме (1:1).
Пока отбор в зоне КОНКАКАФ не стартовал, в ней проводится Лига наций. Там сборная также уже дошла до полуфинала, где сыграет против Ямайки.
В своем последнем матче команда проиграла Тринидад и Тобаго (1:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги наций, но за счет победы 3:0 в первой игре прошла дальше.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при двух поражениях, так что у него несколько противоречивая форма.
Словения
Этим матчем Словения по сути начинает подготовку к финальной части Евро-2024, куда попала благодаря второму месту в своей подгруппе.
В ней сборная опередила Сан-Марино, Северную Ирландию, Казахстан, а также Финляндию, и уступила первое Дании, которая при этом обошла конкурента по дополнительным показателям.
В своей последней игре команда одержала победу. На своем поле ей удалось обыграть Казахстан (2:1), забив два мяча и пропустив один.
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что у ютландцев хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом США, коэффициент на победу которых равен 1,70. Успех Словении оценивается в 5,20, ничья — в 3,70.
В шести последних матчах хозяев и пяти из шести последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.
Еще один вариант ставки — Словения не проиграет за 2,16, ведь в шести из семи последних ее матчей был реализован именно такой сценарий.