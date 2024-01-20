США сыграют со Словенией в рамках товарищеской встречи. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:00 мск. США — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

США

США не смогли выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ минувшим летом. Штаты смогли дойти до полуфинала, но там проиграли по пенальти Панаме (1:1).

Пока отбор в зоне КОНКАКАФ не стартовал, в ней проводится Лига наций. Там сборная также уже дошла до полуфинала, где сыграет против Ямайки.

В своем последнем матче команда проиграла Тринидад и Тобаго (1:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги наций, но за счет победы 3:0 в первой игре прошла дальше.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при двух поражениях, так что у него несколько противоречивая форма.

Словения

Этим матчем Словения по сути начинает подготовку к финальной части Евро-2024, куда попала благодаря второму месту в своей подгруппе.

В ней сборная опередила Сан-Марино, Северную Ирландию, Казахстан, а также Финляндию, и уступила первое Дании, которая при этом обошла конкурента по дополнительным показателям.

В своей последней игре команда одержала победу. На своем поле ей удалось обыграть Казахстан (2:1), забив два мяча и пропустив один.

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что у ютландцев хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом США, коэффициент на победу которых равен 1,70. Успех Словении оценивается в 5,20, ничья — в 3,70.

В шести последних матчах хозяев и пяти из шести последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.

Еще один вариант ставки — Словения не проиграет за 2,16, ведь в шести из семи последних ее матчей был реализован именно такой сценарий.