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    Сколько «Орлеан» пропустит от ПСЖ?

    «Орлеан» — ПСЖ. Прогноз и ставка (к. 2.20) на Кубок Франции 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орлеан» — ПСЖ
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    ПСЖ пока что прошел только один раунд Кубка Франции
    В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Орлеан» на своем поле примет ПСЖ. Встреча пройдет в 20 января и начнется в 22:45 мск. «Орлеан» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 20 Января 2024 года
    Орлеан
  • Франция. Кубок
    •  Орлеан 22:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Орлеан»

    «Орлеан» на пути в 1/16 финала Кубка Франции преодолел уже три стадии, обыграв «Лаверноз» (4:0), «Аяччо» (2:1) и «Ним» (2:1).

    Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Франции. По итогам 16 туров она занимает 12-е место, опережая зону вылета (13-я позиция) лишь на один балл.

    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства он на выезде проиграл парижскому «Ред Стар» (1:2).

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    Эта неудача прервала серию коллектива из пяти побед кряду во всех турнирах, так что у него неплохая форма, но какое это имеет значение, когда речь идет о встрече с гегемоном французского футбола?

    ПСЖ

    Пока что ПСЖ прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На выезде столичный гранд не оставил камня на камне от заштатного «Ревеля», забив девять безответных мячей.

    По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 парижане уверенно лидируют с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя «Ниццы».

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    • В самом начале года клуб выиграл трофей, обыграв в матче за Суперкубок «Тулузу» (2:0). Также ему удалось выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где его ожидает дуэль с «Реал Сосьедадом».

    В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах и трех ничьих, так что если не случится чего-то экстраординарного, вопрос лишь в том, сколько голов гости забьют сопернику.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом ПСЖ, коэффициент на победу которого равен 1,11. Успех «Орлеана» оценивается в 21,00, ничья — в 9,50.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

    Еще один вариант ставки — С 16-й по 30-ю минуты будет забит гол за 2,12, ведь трех последних матчах ПСЖ был реализован именно такой сценарий.

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    «Орлеан» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Сколько «Орлеан» пропустит от ПСЖ?
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