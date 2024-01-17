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    Хабаровчане подпишут мировую с ферганцами

    «СКА-Хабаровск» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Нефтчи» Фергана
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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нефтчи» Фергана в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 января, начало — в 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтчи» Фергана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь ярко. Хабаровчане пока не приблизились к лидерам первого дивизиона.

    Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 20 поединках первенства России армейцы забили лишь 19 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В выездной встрече «СКА-Хабаровск» не дал себя одолеть «Химкам» (0:0).

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    Да и вообще, оборона команды выглядит достаточно монолитно. В 20 матчах хабаровчане пропустили в свои ворота 22 раза.

    И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Хабаровчане должны показать свою силу.

    «Нефтчи» Фергана

    Эта команда последний чемпионат Узбекистана завершила на 5 месте. Отставание от второй позиции составило всего три очка.

    Причем «Нефтчи» Фергана в 26 матчах умудрился сыграть вничью 12 раз. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 3 коллизии в чемпионате.

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    • В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Навбахором» (1:1).

    Вот только полуторамесячный игровой простой не может пройти бесследно. Впрочем, ферганцы все равно не должны ударить лицом в грязь.

    Узбеки уж точно не будут действовать сугубо от обороны. Ферганцы вообще неплохо действуют на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 2.73, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды давненько не проводили официальных матчей, и явно постараются проявить свои лучшие качества.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «СКА-Хабаровск» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. Хабаровчане подпишут мировую с ферганцами
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