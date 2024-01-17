«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нефтчи» Фергана в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 января, начало — в 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтчи» Фергана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда текущий сезон проводит не столь ярко. Хабаровчане пока не приблизились к лидерам первого дивизиона.

Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 20 поединках первенства России армейцы забили лишь 19 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В выездной встрече «СКА-Хабаровск» не дал себя одолеть «Химкам» (0:0).

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Да и вообще, оборона команды выглядит достаточно монолитно. В 20 матчах хабаровчане пропустили в свои ворота 22 раза.

И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Хабаровчане должны показать свою силу.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда последний чемпионат Узбекистана завершила на 5 месте. Отставание от второй позиции составило всего три очка.

Причем «Нефтчи» Фергана в 26 матчах умудрился сыграть вничью 12 раз. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 3 коллизии в чемпионате.

В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Навбахором» (1:1).

Вот только полуторамесячный игровой простой не может пройти бесследно. Впрочем, ферганцы все равно не должны ударить лицом в грязь.

Узбеки уж точно не будут действовать сугубо от обороны. Ферганцы вообще неплохо действуют на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.56.

На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 2.73, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды давненько не проводили официальных матчей, и явно постараются проявить свои лучшие качества .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.