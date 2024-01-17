«СКА-Хабаровск»
Эта команда текущий сезон проводит не столь ярко. Хабаровчане пока не приблизились к лидерам первого дивизиона.
Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 20 поединках первенства России армейцы забили лишь 19 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В выездной встрече «СКА-Хабаровск» не дал себя одолеть «Химкам» (0:0).
Да и вообще, оборона команды выглядит достаточно монолитно. В 20 матчах хабаровчане пропустили в свои ворота 22 раза.
И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Хабаровчане должны показать свою силу.
«Нефтчи» Фергана
Эта команда последний чемпионат Узбекистана завершила на 5 месте. Отставание от второй позиции составило всего три очка.
Причем «Нефтчи» Фергана в 26 матчах умудрился сыграть вничью 12 раз. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 3 коллизии в чемпионате.
В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Навбахором» (1:1).
Вот только полуторамесячный игровой простой не может пройти бесследно. Впрочем, ферганцы все равно не должны ударить лицом в грязь.
Узбеки уж точно не будут действовать сугубо от обороны. Ферганцы вообще неплохо действуют на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.56.
На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 2.73, ничья оценена — в 3.10.
Обе команды давненько не проводили официальных матчей, и явно
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.