ПСВ
Эйндховенцы проводят просто блестящий сезон. В Эредивизии команда выиграла во всех своих 17 поединках!
Более того, забил ПСВ уже 59 мячей. А вот оборона команды похожа на непроходимые редуты, дав сбой лишь 7 раз.
В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Дома команда не оставила шансов «Эксельсиору» (3:1).
Поединки против «Твенте» эйндховенцам даются успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одном поражении.
Нет сомнений, что ПСВ захочет положить почти гарантированные чемпионские медали в Кубок. Так что ждем от хозяев острых атак.
«Твенте»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Твенте» пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.
В 17 матчах команда уступила всего лишь дважды. Вот только с атакой не все так ярко, как у соперника: 36 забитых мячей.
В своем последнем поединке «Твенте» добыл три зачетных пункта. Дома команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:1).
Последняя победа над ПСВ случилась почти полтора года назад. После того были две подряд коллизии — 1:3 и 0:3.
Дать бой одному из грандов голландского футбола команде по силам. «Твенте» способен создать проблемы любому оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.39.
На викторию «Твенте» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.44.
Хозяева явно сильнее соперника, и
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.