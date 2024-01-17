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    Кто-то забьет, а кто-то — нет?!

    ПСВ — «Твенте». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Твенте»
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    Йохан Бакайоко
    ПСВ сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 17 января, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Твенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ПСВ

    Эйндховенцы проводят просто блестящий сезон. В Эредивизии команда выиграла во всех своих 17 поединках!

    Более того, забил ПСВ уже 59 мячей. А вот оборона команды похожа на непроходимые редуты, дав сбой лишь 7 раз.

    В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Дома команда не оставила шансов «Эксельсиору» (3:1).

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    Поединки против «Твенте» эйндховенцам даются успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одном поражении.

    Нет сомнений, что ПСВ захочет положить почти гарантированные чемпионские медали в Кубок. Так что ждем от хозяев острых атак.

    «Твенте»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Твенте» пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.

    В 17 матчах команда уступила всего лишь дважды. Вот только с атакой не все так ярко, как у соперника: 36 забитых мячей.

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    • В своем последнем поединке «Твенте» добыл три зачетных пункта. Дома команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:1).

    Последняя победа над ПСВ случилась почти полтора года назад. После того были две подряд коллизии — 1:3 и 0:3.

    Дать бой одному из грандов голландского футбола команде по силам. «Твенте» способен создать проблемы любому оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.39.

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    На викторию «Твенте» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.44.

    Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут действовать на максимальных оборотах.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.

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    ПСВ — «Твенте»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. Кто-то забьет, а кто-то — нет?!
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