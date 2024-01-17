ПСВ сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 17 января, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Твенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСВ

Эйндховенцы проводят просто блестящий сезон. В Эредивизии команда выиграла во всех своих 17 поединках!

Более того, забил ПСВ уже 59 мячей. А вот оборона команды похожа на непроходимые редуты, дав сбой лишь 7 раз.

В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Дома команда не оставила шансов «Эксельсиору» (3:1).

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Поединки против «Твенте» эйндховенцам даются успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одном поражении.

Нет сомнений, что ПСВ захочет положить почти гарантированные чемпионские медали в Кубок. Так что ждем от хозяев острых атак.

«Твенте»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Твенте» пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.

В 17 матчах команда уступила всего лишь дважды. Вот только с атакой не все так ярко, как у соперника: 36 забитых мячей.

В своем последнем поединке «Твенте» добыл три зачетных пункта. Дома команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:1).

Последняя победа над ПСВ случилась почти полтора года назад. После того были две подряд коллизии — 1:3 и 0:3.

Дать бой одному из грандов голландского футбола команде по силам. «Твенте» способен создать проблемы любому оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.39.

На викторию «Твенте» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.44.

Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут действовать на максимальных оборотах .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.