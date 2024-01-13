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    Молодой Топмеллер подготовил сюрприз опытному Розе

    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2,28) и прогноз на чемпионат Германии 13 января 2024 года

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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Января 2024 года
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    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Матч пройдет в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги 13 января, начало — 17:30 (мск).

    «РБ Лейпциг»

    После первой части чемпионата дружина Марко Розе идет на четвертой строчке в чемпионате Германии с 33 очками, уже заметно отстав от лидера «Байера». Этот отрезок сезона команда провела очень неровно.

    «РБ Лейпциг» очень мощно начал чемпионат, показывал очень яркую и результативную игру, особенно ярко себя проявили новички Хави Симонс и Лоис Опенда, с ходу влившиеся в состав и показавшие себя лидерами на поле.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 1.435.007.20Бонус$9500
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    • Но ближе к зиме «РБ Лейпциг» стал играть натужно и часто дарил очки гораздо более слабым соперникам, команда стала допускать глупые ошибки, характерные для нее все последние годы при разных главных тренерах.

    В перерыв команду покинула харизматичная фигура Эмиль Форсберг, который отправился завершать карьеру в американскую МЛС. Пусть он уже не был явным лидером, но часто приносил огромную пользу, выходя на замены. Вместе него был куплен македонец Элиф Элмас из «Наполи», которому пока только предстоит проявить себя.

    «Айнтрахт»

    Первую часть чемпионата «Айнтрахт» провел очень сильно и занял шестое место, находясь на небольшом отдалении от зоны Лиги чемпионов. Летом команду возглавил 42-летний Дино Топмеллер (его отец Клаус Топмеллер был очень известным в Германии тренером).

    Для него «орлы» стали первой командой в Бундеслиге, до этого он работал в Люксембурге, где очень хорошо себя проявил и пошел на повышение. Перед ним стояла серьезная проблема — уход главной звезды Рандалля Коло Муани, который был причастен к половине голов команды в прошлом сезоне.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Топмеллер сделал ставку на крепкую оборону в начале сезона, играл от обороны, очень мало пропускал, а только к зиме стал играть в более атакующий футбол и «Айнтрахт» стал больше забивать.

    Зимой команда пополнилась двумя качественными форвардами, которые серьезно усилят состав. Это Саша Калайджич, блестяще игравший за «Штутгарт», но в АПЛ у него не пошло из-за травм, и Арно Калимуэндо, немало забивавший за «Ренн».

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры видят фаворитом хозяев. На победу «Лейпцига» дают 1,46, на «Айнтрахт» — 6,70, на ничью — 5,20.

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    Первый тур после паузы часто получается непредсказуемым, но эти команды на финише первой части сезона демонстрировали качественный атакующий футбол, но при этом часто допускали ошибки сзади.

    После мощного усиления «Айнтрахта» есть смысл попробовать прогноз и ставку на тотал больше 3,5 за 2,28.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на то, что «Айнтрахт» не проиграет за 2,85. Команда не настолько уж слабее, к тому умеет играть против фаворитов.

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    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Молодой Топмеллер подготовил сюрприз опытному Розе
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