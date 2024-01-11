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    Поднимется ли «Галатасарай» на вершину?

    «Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» — фаворит матча
    11 января в Сивасе пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Сивасспор» сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 17:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 11 Января 2024 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 17:00 Галатасарай Галатасарай
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    «Сивасспор»

    «Сивасспор» после 18-ти туров занимает 10-ю строчку, отставая на пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции.

    В то же время, команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущих стадиях она победила дома «Артвин Хопаспор» (4:0) и «Арнавуткой Беледиеспор» (2:1).

    В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на выезде переиграл «Кайсериспор» (3:1), забив три мяча в ворота соперника.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что у гостей отличная форма.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» по итогам 18-ти туров занимает второе место, уступая лидеру первенства «Фенербахче» (у конкурентов поровну очков) по дополнительным показателям.

    При этом команда также выступает в еврокубках. Она вышла в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где опередила в группе «Манчестер Юнайтед».

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    • В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на своем поле разгромил «Коньяспор» (3:0), забив три безответных мяча в ворота соперника.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при двух победах и одной ничьей, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Сивасспора» оценивается в 6,50, ничья — в 4,50.

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    В четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Сивасспор» не забьет за 2,25, ведь в трех последних матчах «Галатасарая» его соперники не забивали.

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    «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Галатасарай» на вершину?
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