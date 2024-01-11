«Сивасспор»
«Сивасспор» после 18-ти туров занимает 10-ю строчку, отставая на пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции.
В то же время, команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущих стадиях она победила дома «Артвин Хопаспор» (4:0) и «Арнавуткой Беледиеспор» (2:1).
В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на выезде переиграл «Кайсериспор» (3:1), забив три мяча в ворота соперника.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что у гостей отличная форма.
«Галатасарай»
«Галатасарай» по итогам 18-ти туров занимает второе место, уступая лидеру первенства «Фенербахче» (у конкурентов поровну очков) по дополнительным показателям.
При этом команда также выступает в еврокубках. Она вышла в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где опередила в группе «Манчестер Юнайтед».
В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на своем поле разгромил «Коньяспор» (3:0), забив три безответных мяча в ворота соперника.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при двух победах и одной ничьей, так что у гостей, в целом, неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Сивасспора» оценивается в 6,50, ничья — в 4,50.
В четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.
Еще один вариант ставки — «Сивасспор» не забьет за 2,25, ведь в трех последних матчах «Галатасарая» его соперники не забивали.