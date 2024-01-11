11 января в Сивасе пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Сивасспор» сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 17:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сивасспор»

«Сивасспор» после 18-ти туров занимает 10-ю строчку, отставая на пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции.

В то же время, команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущих стадиях она победила дома «Артвин Хопаспор» (4:0) и «Арнавуткой Беледиеспор» (2:1).

В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на выезде переиграл «Кайсериспор» (3:1), забив три мяча в ворота соперника.

Все прогнозы на футбол

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что у гостей отличная форма.

«Галатасарай»

«Галатасарай» по итогам 18-ти туров занимает второе место, уступая лидеру первенства «Фенербахче» (у конкурентов поровну очков) по дополнительным показателям.

При этом команда также выступает в еврокубках. Она вышла в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где опередила в группе «Манчестер Юнайтед».

В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на своем поле разгромил «Коньяспор» (3:0), забив три безответных мяча в ворота соперника.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при двух победах и одной ничьей, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Сивасспора» оценивается в 6,50, ничья — в 4,50.

В четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Сивасспор» не забьет за 2,25, ведь в трех последних матчах «Галатасарая» его соперники не забивали.