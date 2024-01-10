В городе Фуншал 10 января состоится встреча «Маритиму» и «Лейрии», который сыграют в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Начало матча в 21:45 мск. «Маритиму» — «Униан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маритиму»

Клуб не проигрывает на протяжении четырех поединков. Серия состоит из двух побед и двух ничьих. Три последних матча команды закончились с тотал меньше 2.5.

«Маритиму» выступает во второй лиге Португалии и с 27 очками занимает там 4-е место. За прошедший отрезок сезона команда набрала 8 побед, 5 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

В рамках своей беспроигрышной серии она разгромила 4:0 «Вилаверденсе». Со счетом 1:0 клуб обыграл на выезде «Фейренсе».

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Таже было две ничьи. По нулям хозяева сыграли с клубом «Пенафиел» и со счетом 1:1 закончилась игра с «Оливейренсе». В 1/8 финала Кубка Португалии «Маритиму» попал благодаря победе 3:1 над «Канелас».

«Униан»

Гости из города Лейрия выступают в том же дивизионе, что и соперник. Из 18 мест клуб занимает 11-е. У него 20 очков после 17 матчей — 7 поражений, 5 побед и 5 ничьих.

Перед матчем «Униан» не побеждает 4 поединка. Он потерпел 2 поражения и сыграл 2 раза вничью. При этом все 4 игры закончились с тотал меньше 2.5

Гости проиграли на выезде «Пенафиелу» 0:1. С тем же счетом они уступили в гостях у «Академико Визеу». По очку команда набрала в играх с «Феррейрой» и «Фейренсе». Обе встречи закончились вничью 1:1.

В предыдущем раунде Кубка Португалии «Униан» со счетом 5:0 разгромил клуб «Малвейра».

Прогноз и ставка

«Маритиму» — фаворит встречи за 1.99. Победу «Униана» дают за 4.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

В ноябре «Лейрия» у себя дома выиграла 4:3. Однако на выезде она играет значительно хуже и проиграла перед этим 4 матча подряд, причем не забила ни в одном из них.

С учетом этого делается ставка на победу «Маритиму» за 1.99.

Также можно взять ставку на тотал меньше 2.5 за 1.75. Последние матчи обеих команд не были результативными.