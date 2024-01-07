7 января в Турине в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Торино» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торино»

«Торино» по итогам 18-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

При этом команда уже давно не выступает в Кубке Италии, где вылетела 1 ноября. Во втором раунде турнира она на своем поле потерпела поражение в дополнительное время от «Фрозиноне» (1:2).

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Серии А он проиграл на выезде с «Фиорентине» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке игры.

Все прогнозы на Серию А

В четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что у гостей заурядная форма.

«Наполи»

«Наполи» по итогам 18-ти туров занимает восьмую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков и пять — от зоны Лиги чемпионов.

Кроме того, команда вылетела из Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала она на своем поле сенсационно потерпела разгром от «Фрозиноне» (0:4).

Вместе с тем, клуб сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе, уступив первое «Реалу» и опередив «Брагу», а также «Унион Берлин».

На сегодня у действующего чемпиона Италии беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у «адзурри» откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Торино» оценивается в 2,95, ничья — в 3,20.

В шести из семи последних матчей гостей и в пяти последних поединках хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,20, ведь хозяева победили лишь дважды в семи последних матчах, тогда как гости не знают побед в трех последних играх.