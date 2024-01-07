7 января в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» пройдет поединок 19-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Галатасарай» сыграет против «Коньяспор». Начало игры -в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Коньяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Галатасарай»

На текущий момент «Галатасарай» делит с «Фенербахче» первое место в турнирной таблице Суперлиги. У команд на счету по 44 очка и отрыв от третьей позиции в 14 пунктов.

В минувшем туре первенства «львы» расписали гостевую мировую как раз со своим главным конкурентом этого чемпионата (0:0). До этого же они выиграли четыре матча кряду.

Причем в этом победном отрезке стамбульцы пропустили всего лишь один гол. А перед этой удачной серией они потерпели первое фиаско в турнире, уступив в гостях скромному «Хатайспору» 1:2.

Все прогнозы на футбол

При своих болельщиках «Галатасарай» в данном чемпионате Турции выступает сильно, выиграв все восемь проведенных встреч с общим счетом 20:6.

«Коньяспор»

«Коньяспор» с 18 зачетными пунктами засела в нижней части турнирной таблицы турецкого первенства. Причем зону вылета клуб опережает всего на балл.

«Орлы» вполне неплохо проводят свой последний отрезок первенства, проиграв только одну встречу из пяти последних. Помимо этого в этот период они по два раза играли вничью и побеждали.

Одна из побед пришлась на прошлый игровой день, когда «бело-зеленые» на своей территории одолели неслабый «Кайсериспор» 2:0, а немногим ранее расписали гостевую мировую с «Самсунспором» 1:1.

На выезде в текущем чемпионате «Коньяспор» выиграла всего один поединок из восьми проведенных при четырех мировых исходах и трех поражениях.

В последних шести очных противостояниях этих клубов они неизменно обменивались домашними викториями. «Львы» побеждали всего минимально — дважды по 1:0 и раз 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.28, победа «Коньяспор» — 11.60, ничья — 6.41.

«Галатасарай» непросто играет против предстоящего противника в последнее время. Поэтому и на этот раз хозяевам не стоит ждать легкой прогулки и наверняка они пропустят от столь неудобного соперника.

Но в то же время «львы» должны также ответить забитыми мячами. Причем ждем, что они сделают это в каждом из таймов.