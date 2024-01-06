КПР
Клуб не может выиграть 6 матчей и эта серия состоит в основном с поражений. Причем результативность хозяева такова, что они забили только в двух из этих шести матчей.
КПР потерпел поражение от «Шеффилд Уэнсдей» 1:2. Он проиграли «Саутгемптону» 0:1 и «Миллуоллу» 0:2.
Серию неудач удалось прервать в поединке с «Ипсвич Таун», который завершился нулевой ничьей. Однако уже 1 января лондонцы уступили 1:2 «Кардифф Сити».
Дома КПР не выигрывает уже 3 матча. Последние две встречи «супер обручи» проиграли.
«Борнмут»
«Вишни» выдали отличную 7-матчевую серию из шести побед и ничьи. Даже тот факт, что она прервалась в прошлом туре АПЛ из-за поражения от «Тоттенхэма» (1:3), не отменяет того, что гости сейчас в хорошей форме.
За период своей серии они разгромили «Ман Юнайтед» 3:0, причем на выезде. Это стало историческим событием. Дома клуб всухую победил «Ньюкасл» со счетом 2:0, что не так уж и просто сейчас.
Стоит отметить разгром «Фулхэма» 3:0. Вничью «Борнмут» сыграл с «Астон Виллой» (2:2). Все это показывает то, насколько гости поднялись в уровне игры.
До поражения в Лондоне они выиграли 4 выездных поединка подряд. В АПЛ клуб занимает сейчас 12-е место с игрой в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что именно у «Борнмута» больше шансов. это отображают котировки 5.80 и 1.44. На проход команд в 1/8 финала дают 4.00 и 1.25.
Для середняка АПЛ «Борнмут» довольно результативен. Его тотал не опускался ниже двух в 7 из 8 матчей.
С учетом этого он может выиграть с форой -1.5 как минимум, так как КПР мало забивает и явно будет отставать в счете. Ставка принимается за 2.16.
«Борнмут» любит выигрывать в первом тайме. Это было в трех из его пяти выступлений. Ставка принимается за 1.94.