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    Ставка на уверенную игру «Борнмута»

    КПР — «Борнмут». Ставки (к. 2.16) и прогноз на Кубок Англии 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Борнмут»
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    Доминик Соланке
    КПР примет «Борнмут» в матче 1/32 финала Кубка Англии, который состоится 6 января в 18:00 по мск. КПР — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Января 2024 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Кубок ФА
    •  Куинз Парк Рейнджерс 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    КПР

    Клуб не может выиграть 6 матчей и эта серия состоит в основном с поражений. Причем результативность хозяева такова, что они забили только в двух из этих шести матчей.

    КПР потерпел поражение от «Шеффилд Уэнсдей» 1:2. Он проиграли «Саутгемптону» 0:1 и «Миллуоллу» 0:2.

    Серию неудач удалось прервать в поединке с «Ипсвич Таун», который завершился нулевой ничьей. Однако уже 1 января лондонцы уступили 1:2 «Кардифф Сити».

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    Дома КПР не выигрывает уже 3 матча. Последние две встречи «супер обручи» проиграли.

    «Борнмут»

    «Вишни» выдали отличную 7-матчевую серию из шести побед и ничьи. Даже тот факт, что она прервалась в прошлом туре АПЛ из-за поражения от «Тоттенхэма» (1:3), не отменяет того, что гости сейчас в хорошей форме.

    За период своей серии они разгромили «Ман Юнайтед» 3:0, причем на выезде. Это стало историческим событием. Дома клуб всухую победил «Ньюкасл» со счетом 2:0, что не так уж и просто сейчас.

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    • Стоит отметить разгром «Фулхэма» 3:0. Вничью «Борнмут» сыграл с «Астон Виллой» (2:2). Все это показывает то, насколько гости поднялись в уровне игры.

    До поражения в Лондоне они выиграли 4 выездных поединка подряд. В АПЛ клуб занимает сейчас 12-е место с игрой в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что именно у «Борнмута» больше шансов. это отображают котировки 5.80 и 1.44. На проход команд в 1/8 финала дают 4.00 и 1.25.

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    Для середняка АПЛ «Борнмут» довольно результативен. Его тотал не опускался ниже двух в 7 из 8 матчей.

    С учетом этого он может выиграть с форой -1.5 как минимум, так как КПР мало забивает и явно будет отставать в счете. Ставка принимается за 2.16.

    «Борнмут» любит выигрывать в первом тайме. Это было в трех из его пяти выступлений. Ставка принимается за 1.94.

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    КПР — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставка на уверенную игру «Борнмута»
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