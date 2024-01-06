«Ницца» примет «Осер» в первом раунде Кубка Франции. Встреча состоится 6 января в 22:45 мск. «Ницца» — «Осер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ницца»

«Ницца» подошла к этом матчу после победы над «Лансом» 2:0 в прошлом туре чемпионата Франции. Так она набрала 35 очков и оставила за собой 2-е место в таблице.

К тому же это позволило команде отыграться за выездное поражение от «Гавра» со счетом 1:3. Хотя ранее она проиграла 0:1 «Нанту».

Дома «Ницца» выиграла 5 матчей подряд и ни разу не проиграла за весь прошедший отрезок сезона.

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В 4 из 5 домашних матчей «горожане» обыграли своего соперника всухую.

«Осер»

Выступающий в Лиге 2 «Осер» благодаря своим результатам идет вторым в турнирной таблице. На данный момент команда имеет 5 побед подряд во всех турнирах.

В этот раунд Кука Франции клуб пробился через разгром очень скромного клуба Saint-Meziery, который выступает в региональном дивизионе.

В чемпионате Франции начиная с середины декабря «Осер» обыграл «Аяччо» 2:0 и «Лаваль» 3:1.

На данный момент клуб имеет серию из трех выездных побед подряд.

Прогноз и ставка

За 1.77 можно поставить на победу «Ниццы», за 4.50 можно взять победу «Осера». Ставки на проход команд в следующий раунд даются с котировками 1.40 и 2.74 соответственно.

Два года подряд «Ницца» имела проблемы с «Осером» в Лиге 1 и играла с ним вничью. Однако в прошлый раз в Кубке «орлята» обыграли соперника 3:2. Ну и гости не побеждают «Ниццу» в 2011 года.

В домашних стенах хозяева непобедимы и надежно играют в обороне. Так что это позволит им пройти в следующий раунд. Ставка на сухую победу «Ниццы» за 2.75.