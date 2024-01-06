ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихКиммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • 09:10
    • НХЛ. «Питтсбург» победил в гостях «Бостон», «Рейнджерс» выиграл у «Чикаго», «Коламбус» был сильнее «Филадельфии»
  • 08:37
    • Рыбакина победила россиянку Потапову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
  • 08:18
    • Сафиуллин пробился в полуфинал турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Дома «Ницца» непобедима

    «Ницца» — «Осер». Ставки (к. 2.75) и прогноз на Кубок Франции 6 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Осер
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Осер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данте
    «Ницца» примет «Осер» в первом раунде Кубка Франции. Встреча состоится 6 января в 22:45 мск. «Ницца» — «Осер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 06 Января 2024 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:45 Осер Осер
  • Осер
    •

    «Ницца»

    «Ницца» подошла к этом матчу после победы над «Лансом» 2:0 в прошлом туре чемпионата Франции. Так она набрала 35 очков и оставила за собой 2-е место в таблице.

    К тому же это позволило команде отыграться за выездное поражение от «Гавра» со счетом 1:3. Хотя ранее она проиграла 0:1 «Нанту».

    Дома «Ницца» выиграла 5 матчей подряд и ни разу не проиграла за весь прошедший отрезок сезона.

    Все прогнозы на футбол

    В 4 из 5 домашних матчей «горожане» обыграли своего соперника всухую.

    «Осер»

    Выступающий в Лиге 2 «Осер» благодаря своим результатам идет вторым в турнирной таблице. На данный момент команда имеет 5 побед подряд во всех турнирах.

    В этот раунд Кука Франции клуб пробился через разгром очень скромного клуба Saint-Meziery, который выступает в региональном дивизионе.

  • Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы
  • 03/01/2024

    • В чемпионате Франции начиная с середины декабря «Осер» обыграл «Аяччо» 2:0 и «Лаваль» 3:1.

    На данный момент клуб имеет серию из трех выездных побед подряд.

    Прогноз и ставка

    За 1.77 можно поставить на победу «Ниццы», за 4.50 можно взять победу «Осера». Ставки на проход команд в следующий раунд даются с котировками 1.40 и 2.74 соответственно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Два года подряд «Ницца» имела проблемы с «Осером» в Лиге 1 и играла с ним вничью. Однако в прошлый раз в Кубке «орлята» обыграли соперника 3:2. Ну и гости не побеждают «Ниццу» в 2011 года.

    В домашних стенах хозяева непобедимы и надежно играют в обороне. Так что это позволит им пройти в следующий раунд. Ставка на сухую победу «Ниццы» за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Надаль — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Катар — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Индонезия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Газиантеп — Пендикспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Саргемин — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Осер»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. Дома «Ницца» непобедима
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры