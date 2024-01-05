В 1/32 финала Кубка Франции «Саргемин» сыграет с «Валансьеном». Встреча команд запланирована на 5 января 20:00 по мск. «Саргемин» — «Валансьен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Саргемин»

Клуб, выступающий в региональной лиге — шестом по уровню дивизионе. Выступление в Кубке Франции — целое событие для команды такого уровня.

До этого последний раз «Саргемин» выступал в Кубке Франции в 2018 году. Таким образом, он вернулся спустя 5 лет.

Стартовали хозяева со стадии 1/128 финала. Там они обыграли со счетом 4:2 «Жарвиль». В декабре команда без труда прошла «Бисхайм», победив 3:0.

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Рекордом для «Саргемина» является 1/16 финала. Туда команда последний раз попадала 31 января 20217 года.

«Валенсьен»

Гости проводят неудачный сезон в Лиге 2 и имеют слишком мало поводов для радости. Победы дают команде с большим трудом.

В чемпионате Франции «Валансьен» выиграл только один раз за сезон, а так основную массу он набрал в Кубке Франции.

В 1/128 финала турнира клуб всухую победил «Агно» со счетом 2:0. На следующем этапе были проблемы с «Мюлузом». Там вопрос решился в серии пенальти.

После последнего матча в Кубке «Валансьен» проиграл в Лиге 2 два поединка, уступив «Парижу» 0:1 и «Аяччо» 1:2.

Прогноз и ставка

Ставки на победу принимаются с котировками 12.0 и 1.21. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.60.

«Валансьен» сильнее своего соперника на несколько уровней. Он должен выиграть этот матч. Не будем забывать, что клуб выиграл в Кубке больше, чем в чемпионате.

При этом он пропускает уже пятый матч подряд. Ставка против того, что «Валансьен» выиграет всухую за 1.79.