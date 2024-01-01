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    Подтянутся ли «бараны» к дуэту лидеров?

    «Дерби Каунти» — «Питерборо Юнайтед». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, 1 лига, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Питерборо Юнайтед»
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    «Дерби Каунти»
    «Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Дерби Каунти» — «Питерборо Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 01 Января 2024 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 18:00 Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
  • Англия. Первая лига
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    «Дерби Каунти»

    «Бараны» все мечтают вернуться в Чемпионшип. На данный момент команда находится на 4 месте в таблице.

    Правда, от искомой второй позиции отставание вполне отыгрываемое — всего 2 очка. Да и в обороне у «баранов» порядок: 20 пропущенных мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Дерби Каунти» добыл викторию. Команда расправилась с «Оксфорд Юнайтед» (3:2).

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    Поединки с «Питерборо Юнайтед» для команды традиционно проходят относительно успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.

    И уж точно хозяева мотивированы подняться в дуэт лидеров. Да и переиграть одного из конкурентов — задача еще та.

    «Питерборо Юнайтед»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Питерборо Юнайтед» стремится выйти в Чемпионшип, ныне занимая 3 строчку в таблице.

    Правда, выиграно всего 13 матчей из 25. Да и оборону трудно назвать непроходимыми редутами: 25 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре «Питерборо Юнайтед» потерял важные очки. Дома команда не сумела одолеть «Барнсли» (2:2).

    А вот до того команда расписала мировую с «Редингом» (2:2). Хотя до того была чудесная серия из пяти побед к ряду…

    И уж точно «Питерборо Юнайтед» постарается зацепиться за очки. Да и вообще, не проигрывает команда уже больше месяца.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Дерби Каунти» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Питерборо Юнайтед» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.54.

    «Дерби Каунти» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля, да и соперник в двух последних матчах не блистал.

    Наш прогноз — Победа «Дерби Каунти». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Дерби Каунти» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Подтянутся ли «бараны» к дуэту лидеров?
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