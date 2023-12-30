30 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» сыграет против «Боавишты». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. «Жил Висенте» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» после 14-ти туров занимает предпоследнюю 17-ю позицию в зоне вылета, уступая безопасной 15-й позиции по дополнительным показателям.

Команда также выступает в Кубке Португалии, где смогла выйти в 1/8 финала турнира, обыграв с минимальным счетом 1:0 на предыдущей стадии «Серпу».

Коэффициенты матча Жил Висенте — Боавишта 1X2Новым игрокам 2.253.453.20Бонус$9500

При этом клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще в июле на стадии первого раунда дорогу ему с минимальным результатом в свою пользу перешел «Оливейренсе» (0:1).

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не сумел выиграть при двух поражениях и одной ничьей, так что у него явно не лучшая форма.

«Боавишта»

После 14-ти матчей чемпионата «Боавишта» занимает 12-е место, опережая зону вылета на четыре очка, а значит вопрос ее спасения в элите остается актуальным.

Команда уже не выступает в Кубке Португалии, где не смогла выйти в 1/8 финала турнира, проиграв на предыдущей стадии турнира по пенальти «Ароке» (2:2).

При этом клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще в июле на стадии первого раунда дорогу ему снова-таки в серии 11-метровых перешла «Лейрия» (0:0).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при семи поражениях и одной ничьей, которая пришлась как раз на последний матч.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Жил Висенте», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Боавишты» оценивается в 3,20, ничья — в 3,45.

В семи из восьми последних матчей гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Жил Висенте» победит за 2,25.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в пяти из шести последних матчей «Боавишты» был реализован именно такой сценарий.