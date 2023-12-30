«Жил Висенте»
«Жил Висенте» после 14-ти туров занимает предпоследнюю 17-ю позицию в зоне вылета, уступая безопасной 15-й позиции по дополнительным показателям.
Команда также выступает в Кубке Португалии, где смогла выйти в 1/8 финала турнира, обыграв с минимальным счетом 1:0 на предыдущей стадии «Серпу».
Коэффициенты матча Жил Висенте — Боавишта
При этом клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще в июле на стадии первого раунда дорогу ему с минимальным результатом в свою пользу перешел «Оливейренсе» (0:1).
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не сумел выиграть при двух поражениях и одной ничьей, так что у него явно не лучшая форма.
«Боавишта»
После 14-ти матчей чемпионата «Боавишта» занимает 12-е место, опережая зону вылета на четыре очка, а значит вопрос ее спасения в элите остается актуальным.
Команда уже не выступает в Кубке Португалии, где не смогла выйти в 1/8 финала турнира, проиграв на предыдущей стадии турнира по пенальти «Ароке» (2:2).
При этом клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще в июле на стадии первого раунда дорогу ему снова-таки в серии 11-метровых перешла «Лейрия» (0:0).
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при семи поражениях и одной ничьей, которая пришлась как раз на последний матч.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Жил Висенте», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Боавишты» оценивается в 3,20, ничья — в 3,45.
В семи из восьми последних матчей гости проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Жил Висенте» победит за 2,25.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в пяти из шести последних матчей «Боавишты» был реализован именно такой сценарий.